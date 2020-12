Top-embedsmand og statsministeren insisterede 7. november i et opkald til minkformand på aflivning.

Dansk Pelsavlerforenings formand, Tage Pedersen, fik lørdag 7. november et opkald fra statsminister Mette Frederiksen (S), hvor han direkte fik at vide, at der var "ikke nogen vej tilbage", og alle mink skulle aflives.

Samme dag havde han talt med departementschefen i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, hvor han havde fået samme besked.

Det fortæller Tage Pedersen til TV2.

7. november var tre dage efter det pressemøde, hvor regeringen og myndighederne oplyste, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Samme aften som pressemødet fik Henrik Studsgaard, der var departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, at vide, at der manglede lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

5. november begynder hans ministerium derfor at forberede et lovforslag, der skal give lovhjemmel til at stille det krav.

Men ifølge Tage Pedersen nævner Studsgaard det ikke, da de to taler sammen 7. november.

I stedet resulterer samtalen med Studsgaard i, at Tage Pedersen senere samme dag får et opkald fra statsminister Mette Frederiksen.

Statsministeren har forklaret, at hun først 8. november fik besked om, at manglede lovhjemmel. Det vil betyde, at hun ikke er bevidst om den manglende hjemmel, da hun taler med Tage Pedersen.

Under samtalen rejser Tage Pedersen tvivl om, hvorvidt det vil være mest rigtigt at stoppe op i aflivninger og undersøge grundlaget til bunds.

- Det svarede hun klart på. Der er ikke noget at gøre. Mink skal fjernes fra Danmark af hensyn til folkesundheden, gengiver Tage Pedersen fra samtalen til TV2.

Ifølge professor i forfatningsret Frederik Waage sætter opkaldet statsministerens håndtering i et nyt lys:

- Det bringer statsministeren lige ind i kernen af problemet, fordi hun helt ekstraordinært går ind og overtager sagen og ringer til minkavlerformanden, siger Waage til TV2.

Han kritiserer samtidig, hvis ingen i embedsværket oplyste statsministeren om problemet med den manglende lovhjemmel, før hun ringede til Tage Pedersen og insisterede på aflivningerne.

Lovforslaget, som skal give lovhjemmel, er stadig ikke vedtaget.

