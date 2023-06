Statsminister Mette Frederiksen (S) er i stor sorg, efter folketingsmedlemmet Mette Gjerskov i går døde.

»Mette Gjerskov er gået bort. Det har jeg i dag modtaget besked om med stor sorg. Jeg vil savne hende. Hendes store hjerte. Hendes høje latter og dybe stemme. Hendes internationale udsyn og hendes glødende engagement. På Socialdemokratiets vegne en kæmpe tak,« skriver Mette Frederiksen på Facebook, og tilføjer:

»De varmeste tanker sender jeg i dag til Mettes familie, venner og pårørende.«

Mette Gjerskov blev sygemeldt og tog orlov fra Folketinget i maj.

Hun meddelte i den forbindelse, at hun i nogle år havde døjet med alvorlige smerter som følge af nervebetændelse.

»Jeg har døjet med alvorlige smerter i nogle år – det var derfor jeg blev sygemeldt sidste år for at blive udredt. Det har vist sig, at årsagen er omfattende nervebetændelse, skrev Mette Gjerskov i februar på Facebook.

Hun var også sygemeldt fra september 2021 til maj 2022.

I sin lange karriere i Folketinget nåede Mette Gjerskov blandt andet at være minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 2011 til 2013.