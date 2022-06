Lyt til artiklen

»Slagteren fra Nordsjælland«.

»Venstre og Ellemann bruger trumpistiske metoder.«

»Oppositionen har travlt med at lave et karaktermord på statsministeren.«

Alle tre citater stammer fra tre tunge S-ministre den seneste uge. Et storstilet angreb, som er sat ind bare få dage efter, at Mette Frederiksen åbnede for at danne en regering hen over midten efter et valg.

Håndsrækningen blev med det samme afslået af Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K).

»Det er lidt et bluff. Og efterfølgende sender man den ene minister efter den anden ud med vilde angreb og beskyldninger mod de borgerlige partier. Det viser, at invitationen nok ikke var helhjertet,« siger Søren Pape Poulsen.

Han mødtes torsdag med Mette Frederiksen i en direkte duel på Folkemødet på Bornholm.

Her erkendte Mette Frederiksen, at ordvalget ikke sad i skabet fra hendes ministre.

»Det er ikke nogle ord, jeg vil benytte mig af. Men jeg synes, det er rimeligt, at der bliver rejst en diskussion af, hvordan politik fungerer i dag,« sagde Mette Frederiksen.

»Og hvis du lægger sammen, hvad der er blevet sagt om mig og regeringen de seneste tre år, så er det her jo ingenting,« sagde hun.

De seneste dages barske angreb fra Peter Hummelgaard, Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad har fået spændingerne mellem regeringen og de blå partier op i det røde felt.

Tegningerne til en regering hen over midten er lige nu så svag, at den nærmest er umulig at se for sig.

Selvom Mette Frederiksen ikke ville tage sine ministres hårde ord i munden, mener hun stadig, at de blå partier er gået alt, alt for langt.

»Der har været tendenser til konspirationsteorier mod blandt andet politiet og myndighederne under corona,« sagde statsministeren.

»Vi har desværre set, at der bliver rejst en mistillid til myndighederne (fra de borgerlige partier, red.). Det er ikke godt for vores samfund, og derfor ærgrer det mig, at ideen (en regering hen over midten, red.) blev skudt ned så hurtigt.«

Hvis man var i tvivl om, hvorvidt der var en lille del af Pape, der ville i regering med S, så manede han det fuldstændig i jorden i duellen med Mette Frederiksen.

»Det gider jeg ikke. Hvad er det, en regering hen over midten egentlig skal løse? Jeg går og leder efter emnerne, der skal binde sådan en regering sammen,« sagde han og afviste blankt at ville være minister i en regering med Mette Frederiksen.