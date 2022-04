Det er ikke hver dag en statsminister råber »what?« og hopper i sin stol.

Men det gjorde Mette Frederiksen i fredags, da Søren Søndergaard fra Enhedslisten svarede »generelt er svaret nej«, da en politiker fra SF spurgte ham, om Rusland er en trussel mod Europa.

Hans holdning vakte stor debat og omtale på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund slår fast, at partiet ikke på nogen måder bakker op om Rusland.

»Jeg synes da, det har været enormt frustrerende at se den debat, der har udfoldet sig. Derfor er det også min klare opgave at sige, at der i Enhedslisten ikke er nogen opbakning til Putin eller Rusland,« siger han til Berlingske.

Han kalder hele forløbet for »ekstremt frustrende«.

»Der har været udtalelser, som har givet anledning til, at de kunne misforstås, og at de kunne bruges i en politisk kritik af Enhedslisten. Det er ekstremt frustrerende. Er der nogen, der har været kritiske over for Putin og autoritære regimer, er det netop Enhedslisten,« siger han til Berlingske og tilføjer:

»Derfor er det frustrerende, at vi som parti har bidraget til debatten gennem uklare meldinger.«