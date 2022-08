Lyt til artiklen

Med meningsmålinger, der lige nu viser næsten dødt løb mellem rød og blå blok, er der lagt op til en højdramatisk politisk sæson.

Selvom der er flere måneder til, at Folketinget åbner i oktober, og de fleste politikere først nu er ved at vende tilbage fra sommerferie, så fylder ét spørgsmål allerede stort set alt i dansk politik – hvornår bliver folketingsvalget udskrevet?

Tirsdag viste en opsigtsvækkende meningsmåling, at det lige nu langtfra er sikkert, at Mette Frederiksen kan beholde nøglerne til Statsministeriet.

Samtidig stormer Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, ind i Folketinget med ti procent af stemmerne.

B.T. har spurgt tre politiske kommentatorer om, hvilke kort Mette Frederiksen har på hånden lige nu.

Joachim B. Olsen: »Det er for sent at undskylde.«

B.T.s nyslåede politiske kommentator Joachim B. Olsen mener, at det er svært at spå om, hvornår Mette Frederiksen trykker på valgknappen.

Politisk kommentator Joachim B. Olsen.

»Men hvis jeg var hende, så ville jeg lige se tiden an et par uger og se, hvordan meningsmålingerne udvikler sig. Også for De Radikale. Går det meget skidt for De Radikale, så tror jeg ikke, det er utænkeligt, at de kan give regeringen mere tid, end hvad de har lovet,« siger han.

Joachim B. Olsen ser en række problemer for Mette Frederiksen i den kommende valgkamp.

»Mette Frederiksens troværdighed har været dalende i flere målinger. Det er hendes helt store problem. Og jeg tror, det er for sent at gøre noget ved det nu,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det er en bedre løsning for hende at sige, at hun ikke fortryder eller undskylder, og at hun gjorde, som hun gjorde, fordi det var nødvendigt.«

De Radikale vil have ministerposter. Det skaber problemer for Mette Frederiksen, forklarer Joachim B. Olsen.

»Mette Frederiksen vil gerne føre en hård udlændingepolitik. Det bliver et problem nu, hvor Radikale Venstre presser på for at komme i regering. Radikale Venstre står for det diametralt modsatte af, hvad mange S-vælgere mener på det område,« siger han.

Men der er også klare fordele for Mette Frederiksen.

»De to væsentligste dagsordner for valget – sundhed og klima – står rød blok meget bedre på end blå blok. Især klima,« siger Joachim B. Olsen.

På økonomien har Mette Frederiksen også gode kort på hånden, mener han.

»Mette Frederiksen kan sige, at den danske økonomi er sund. Der er styr på finanserne, men spørgsmålet om inflationen bliver centralt. Her har blå blok forspildt en mulighed,« siger han.

»Man har fået det indtryk, at blå blok har budt hinanden op på, hvad de mener, der skal sænkes af afgifter, hvor man samtidig har fået et billede af, at det vil øge inflationen yderligere. Blå blok har forspildt en chance her, så det ser ud, som om Mette Frederiksen har været den mest ansvarlige på det punkt,« siger Joachim B. Olsen.

Noa Redington: »En forfærdelig situation for statsministeren.«

Politisk kommentator og tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt Noa Redington mener ikke, at Mette Frederiksen har andre muligheder end at tage De Radikales trusler alvorligt og udskrive valget inden 4. oktober, som støttepartiet har krævet.

Politisk kommentator Noa Redington var særlig rådgiver for tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

»Det er en forfærdelig situation for statsministeren, for hun er havnet et sted, hvor hun kun har to måneder til at få udskrevet valget, samtidig med, at hun kan se nogle meningsmålinger, der er ret problematiske for hende,« siger Noa Redington.

Inger Støjberg og hendes nye parti er lige nu en af de helt store hovedpiner for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, vurderer Noa Redington.

»Nu har vi set tre målinger, hvor partiet ligger til omkring ti procent af stemmerne, så det er måske ikke skudt helt ved siden af, at de kan havne helt deroppe ved valget. Det er en virkelig svær situation for Socialdemokratiet.«

Ganske vist afbrød indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen i juli kortvarig sin sommerferie for at gå hårdt til angreb på Støjberg.

Men ellers har socialdemokraterne indtil nu ikke sagt mange ord om Støjbergs nye parti.

»De aner ikke, om de skal omfavne eller kritisere det, som Inger Støjberg står for. Socialdemokratiet er havnet i et slags politisk ingenmandsland, hvor deres profil er uklar. For på den ende side er de enige i meget af det, Støjberg siger. På den anden side er Støjbergs parti et borgerligt projekt,« siger Noa Redington.

Socialdemokraterne lærte på den hårde måde ved efterårets kommunalvalg, at de har et gevaldigt problem med at appellere til vælgerne i de større byer – især de yngre vælgere.

»Derfor er de havnet et sted, hvor de næsten kun kan støde vælgere fra sig. Hvis de omfavner Støjbergs projekt, så vil der være en reaktion fra dem, der forlod dem ved kommunalvalget. Hvis de ikke omfavner Støjbergs dagsorden, risikerer de at miste ret mange vælgere hen over midten til Støjberg,« siger Noa Redington.

Statsministeren har dog reelt ikke andre muligheder end at komme tilbage fra sommerferie og udskrive valg hurtigt derefter.

»Hun kan alligevel ikke nå at bygge et ny politisk projekt op på så kort tid. Alt herfra kommer til at handle om, hvornår valget bliver udskrevet,« lyder det fra Noa Redington.

Han mener ikke, det er en mulighed for De Radikale ikke at stå fast på deres valgkrav.

»Hvis de ikke gør det, så er det et parti, der mere eller mindre har mistet sin eksistensberettigelse. Selv for De Radikale er der grænser. Sofie Carsten Nielsen vil ikke kunne overleve som politisk leder, hvis hun ikke står fast her,« siger Noa Redington.

Hans Engell: »Dette kan Mette Frederiksen udnytte.«

Politisk kommentator Hans Engell vil hverken afvise, at Mette Frederiksen udskriver valg meget snart, eller at hun vælger intet at gøre, så De Radikale presses til at stå ved deres trusler og selv vælte regeringen til oktober. Dog mener han, det mest sandsynlige er, at der udskrives valg lige omkring starten af september.

Politisk kommentator Hans Engell.

»På den måde kan hun nå at bygge sine politiske visioner en lille smule op. For eksempel kan man tage fat på at diskutere finansloven,« siger Engell.

Dog kommer dronning Margrethe i vejen, da majestætens 50-års regentjubilæum skal fejres 10.-11. september.

Engell påpeger, at Mette Frederiksen vil se meget på meningsmålingerne i den kommende tid.

»Hun er ikke typen, der lægger alt ind i meningsmålingerne, men netop nu vil man ikke fremprovokere et valg, hvis man står til at tabe,« siger han.

Minkrapportens kritik har været dyr for Socialdemokratiet.

»Minksagen er en af de væsentligste forklaringer på den nedtur, som Socialdemokratiet oplever. Det er klart,« siger Engell og fortsætter:

»Omvendt vil Mette Frederiksen kunne sige, at Danmark kom bedre gennem pandemien end de fleste andre lande, og at hun netop sagde, at der ville blive begået fejl,« forklarer Hans Engell.

Han påpeger, at Mette Frederiksen vil angribe oppositionen på især to områder.

»Blå blok har hverken et klart fælles politisk projekt eller en fælles statsministerkandidat. Derfor kan Mette Frederiksen sige, at man ikke rigtig ved, hvad man får, hvis man stemmer på blå blok,« siger Engell.

»Det forstærkes af, at blå blok spænder helt fra Lars Løkkes Moderaterne til Inger Støjberg. Den politiske afstand er lang, og det kan Mette Frederiksen udnytte,« siger Hans Engell.