Mette Frederiksen giver lille åbning til Venstres forslag om halvering af momsen, men det kan ikke stå alene.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har torsdag foreslået, at der skal ske en halvering af momsen i resten af 2020, som et middel til at genoprette dansk økonomi, som har været hårdt ramt af coronakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke helt afvisende overfor Venstres forslag og mener, at det kan være en mulighed i genopretningen af Danmark.

Det kan dog ikke stå alene, slår statsministeren fast på en tv-debat.

- Min klare anbefaling vil være, at man ikke leder efter ét værktøj eller to, men at vi kigger hele vejen rundt, siger Mette Frederiksen i en tv-debat med de andre partier.

- Vores opgave er at få de 50.000 personer, der har mistet deres job i coronakrisen, hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, siger statsministeren.

Hun påpeger samtidig, at det er vigtigt at få mange sektorer i gang for at få den danske økonomi på ret køl igen efter coronakrisen.

- Vi skal tænke bredt, siger Mette Frederiksen (S) i tv-debatten.

Det er samtidig et ultimativt krav for Venstre, at der er et skattestop under genopretningen efter coronakrisen, fortæller Jakob Ellemann-Jensen (V) i en tv-debat.

- Vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen fastslår, at regeringen ikke har planer om øgede skatter.

- Regeringens svar er ikke at sætte skatten op. Det vil være et mærkværdigt svar til et dansk erhvervsliv, der står i en rigtig svær situation, siger Mette Frederiksen.

- Men vi forbeholder os ret til at omlægge skatter og afgifter, så vi står bedre rustet til at indfri målet om 70 procents reduktion i drivhusgasserne.

- Men som socialdemokrat er jeg optaget af at bevare arbejdspladser. Det er svaret ikke, at der kommer skattestigninger, siger hun.

Politisk leder hos De Radikale, Morten Østergaard, mener, at skattelettelser kan være en mulighed, og han vil samtidig investere i den grønne omstilling.

For De Konservative er skattestop ikke nok. Der skal kigges på, hvordan man sænker skatter og afgifter yderligere, fortæller formand for partiet, Søren Pape Poulsen, i tv-debatten.

/ritzau/