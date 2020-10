»Det er en alvorlig situation. Det viser, at truslen i forhold til cybersikkerhed er reel, og nu er den kommet helt ind i hjertet af Christiansborg.«

Det siger statsminister Mette Frederiksen, da hun træder ud fra et møde i Udenrigspolitisk Nævn på Christiansborg fredag formiddag.

Møderne i nævnet er tophemmelige, men torsdag kom det frem, at en ukendt person havde snydt sig til at deltage.

Sikkerheden omkring møderne er så høj, at de danske politikere skal lægge deres mobiltelefon i et skab ude foran lokalet, så udefrakommende ikke kan hacke sig ind på telefonerne for at lytte med.

Hvad er din holdning til de dyrebordeller, som der er mange af i Danmark? Falsk person, der deltog i møde hos Udenrigspolitisk Nævn

Men 6. oktober narrede en person, der deltog over videolink, nævnet til at tro, at vedkommende var den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

Personen kunne dermed lytte med i op til 40 minutter på det stærkt fortrolige møde.

Det var ikke muligt at se personen, der udgav sig for at være oppositionslederen. Forklaringen var, at personen havde problemer med kameraet.

Da den falske oppositionsleder begyndte at stille underlige spørgsmål om danske dyrebordeller, undrede de danske politikere sig.

»Hvad er din holdning til de dyrebordeller, som der er mange af i Danmark,« blev næstformand for Udenrigspolitisk Nævn Michael Aastrup Jensen (V) spurgt til.

'Spørgsmålet blev fulgt op af flere typer af spørgsmål af samme karakter, og derfor besluttede jeg sammen med Martin Lidegaard, at vi skulle stoppe mødet,' skriver han på Facebook.

Statsminister Mette Frederiksen er ikke tilfreds med sikkerheden.

»Sikkerheden skal skærpes. Den har ikke været god nok. Min opfordring er, at vi bruger det her som en form for wake up-call i Folketinget og der, hvor der træffes beslutninger,« siger hun og slår fast:

»Cybersikkerhed er blevet en meget, meget vigtig del af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.«