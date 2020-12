Statsministeren minder midt i glæde over vaccinationer om, at der venter nogle hårde måneder for danskerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) glæder sig over, at de første danskere søndag blev vaccineret mod covid-19.

Det siger hun ved et kort pressemøde på Marienborg.

- Det er en månelanding i den her kamp mod corona, det er det simpelthen, siger hun.

- Det er et kæmpe vendepunkt for os i Danmark, for Europa og for hele verden, siger hun med henvisning til, at vaccinationerne også er begyndt i andre lande.

Mette Frederiksen fulgte selv med virtuelt fra Marienborg, da det første vaccinationsstik blev givet på Omsorgscentret Kærbo i Ishøj Kommune.

De første danskere modtog søndag klokken 09 det første stik mod coronavirus på fem forskellige plejecentre, et i hver af de fem regioner i Danmark.

Vaccinen er fra det amerikanske lægemiddelselskab Pfizer og det tyske biotekselskab BioNTech.

Der skal gives endnu et stik om nogle uger, inden den optimale effekt opnås.

Danmark modtog lørdag morgen 9750 doser af vaccinen. Forrest i køen til vaccinen står personer i risikogrupper.

Det gælder ældre og kronisk syge samt sundheds- og plejepersonale og udvalgt personale, som har tæt kontakt med syge og personer i risikogrupperne.

De første vaccinationer mod coronavirus i Danmark fandt sted, nøjagtig ti måneder efter at den første dansker 27. februar blev konstateret smittet med coronavirus.

11. marts annoncerede Mette Frederiksen en omfattende nedlukning af det danske samfund. Blandt andet skoler og daginstitutioner blev lukket, lige som der blev indført et forsamlingsforbud.

For nylig måtte statsministeren igen meddele en omfattende nedlukning.

Der venter da også en hård periode forude, understreger hun.

- Vi bliver nødt til at indstille os på, at januar og februar kan blive nogle hårde måneder, i værste fald de hårdeste, vi har oplevet under denne pandemi, siger hun.

- Man må ikke tænke, at nu er der en vaccination, nu kan jeg begynde at kramme igen, og nu bliver alting normalt.

/ritzau/