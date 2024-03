Rusland har kritiseret Danmark for at indstille efterforskning af sprængninger af rørledninger i Østersøen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommenterer nu, at danske myndigheder har indstillet efterforskningen af sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne.

Hun siger, at "det er, som det er".

- Det tager jeg ad notam. Jeg kan ikke gøre så meget ved det, siger hun.

Mandag formiddag kom det frem, at den danske efterforskning af sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne stoppes.

Det skyldes, at der ikke er det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag, lød det fra Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Myndigheder siger ellers, at der er sket forsætlig sabotage.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har efterfølgende udtalt, at han ikke kan gå nærmere ind i den vurdering, som myndighederne har foretaget, og som ligger til grund for, at efterforskningen indstilles.

Det vil Mette Frederiksen altså heller ikke.

Senere torsdag har Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske præsident, Vladimir Putin, kaldt det ”tæt på absurd”, at efterforskningen indstilles.

Ruslands ambassadør i Danmark har i en skriftlig kommentar til Ritzau skrevet, at Danmark fra starten ikke har ”vist nogen interesse i at identificere bestillingspersoner, arrangører og gerningsmænd bag sabotagen”.

Konkret drejer sagen sig om, at der mandag 26. september 2022 om natten blev registreret en eksplosion ved Nord Stream 2 i Østersøen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.

Klokken 19.03 blev der registreret en eksplosion ved Nord Stream 1.

Efterfølgende blev der fundet fire store huller i tre gasrør. På havoverfladen i Østersøen kunne man i flere dage se, hvordan bobler af gas nåede havoverfladen fra begge rørledninger.

Flere lande har siden eksplosionerne haft gang i efterforskninger af sagen.

Nord Stream 1 og 2 er gasledninger i Østersøen, som skulle sende gas fra Rusland ud i Europa gennem Tyskland.

