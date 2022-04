Gæld, gæld og atter gæld.

Milliarder til flere kampvogne, mere velfærd, en varmecheck og ukrainske flygtninge har fået Mette Frederiksen og Nicolai Wammen til at sprænge gældsloftet og køre med tocifrede milliardunderskud i statskassen.

Pengekassen for 2022 er simpelthen tom, og nu trækker S-regeringen statsbudgettet i rødt.

»Det er fuldt ud ansvarligt,« fastslog finansminister Nicolai Wammen mandag.

Men flere topøkonomer advarer nu mod, at Mette Frederiksens og Nicolai Wammens gældskurs er en glidebane, hvor man uddeler velfærd og gavechecks for lånte penge.

»Det ligner en glidebane, hvis man for eksempel uddeler varmechecks eller velfærdsforbedringer ved at gældsætte Danmark. Når der kommer op mod 100.000 ukrainske flygtninge, er det åbenlyst en ekstraordinær udgift. Men det er helt nyt, hvis man bryder gældsloftet for at finansiere almindelig fordelingspolitik,« siger Michael Svarer, økonomiprofessor og tidligere overvismand.

Budgetloven betyder, at underskuddet i statskassen højest må være 0,5 procent af BNP hvert år. Det svarer cirka til 11 milliarder kroner.

Men mandag meddelte Nicolai Wammen, at regeringen nu bryder budgetloven i 2022, fordi underskuddet bliver større end det tilladte.

Ud over de mange ukrainske flygtninge er årsagen blandt andet den omstridte varmecheck, som er en politisk prioritering.

»Jeg kan godt være bekymret for, at princippet om at overholde budgetloven og i øvrigt finansiere politiske prioriteringer ikke står nær så stærkt, som det tidligere har gjort,« siger Michael Svarer.

Tirsdag var overvismand Carl-Johan Dalgaard ude i Berlingske med samme advarsel. Blandt andet var man også meget kritisk over for, at regeringen betaler varmechecken med gæld.

»Det er en udgift, man i realiteten bør finansiere,« sagde han.

Da S-regeringen sammen med V, K, SF, og RV besluttede at hæve forsvarsbudgettet med 18 milliarder kroner, besluttede de samtidig at hæve det tilladte statsunderskud fra 0,5 procent til 1,0 procent af BNP i fremtiden.

På den måde bliver regningen udskudt, og pengene skal ikke findes i form af besparelser andre steder.

»Det er ikke i sig selv et problem. Men det er aldrig gratis at gældsætte Danmark. Pengene kan kun bruges ét sted,« siger Michael Svarer.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, mener, at S-regeringen er økonomisk ansvarlig, selvom meget bliver finansieret med gæld.

»Der er jo næppe nogen, der havde forudset krig i Europa eller corona. Det er ansvarligt at gøre, som vi gør, men det er klart, når vi kan tillade os at gøre det her, så er det udtryk for en stærk og stabil økonomi i Danmark,« siger han.

Men betyder det, at regeringen bare har grønt lys til at bruge løs og trække statskassen i underskud?

»Når der opstår nogle exceptionelle situationer, skal man ikke prioritere og foretage nøje vurderinger. Men selvfølgelig kan man heller ikke bare gå ind og åbne for de gyldne haner. Vi skal stadig være meget varsomme, det er klart.«