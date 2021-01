For femte gang afviser statsminister Mette Frederiksen nu at stille op til samråd om minksagen.

Politikere fra blå blok har gang på gang ønsket svar på spørgsmål om statsministerens rolle samt hendes efterfølgende forklaringer, som ikke stemmer overens med regeringens interne dokumenter.

»Mette Frederiksen har en arrogant linje. Hun ynder at give billedet af, at hun er meget åben og inddragende, men i virkeligheden kører hun det fuldstændig benhårdt på sine egne præmisser,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

DF har blandt andet bedt om svar på, hvorfor Mette Frederiksen i Folketingssalen gav en forklaring, som ikke stemmer overens med et internt mødereferat.

Det er ærgerligt, at svarene på den måde skal tvinges ud af hende Søren Pape Poulsen, formand, Konservative

»Regeringen har ikke truffet en beslutning om at lukke minkerhvervet,« sagde Mette Frederiksen 25. november i salen.

Men i et intern mødereferat – der blev skrevet samme aften, som beslutningen blev taget – omtaler regeringen netop beslutningen som 'nedlukningen af erhvervet'.

Formuleringen er en central del af sagen, fordi regeringen var advaret om, at det var ulovligt at lukke minkerhvervet.

Det interne referat er blot ét ud af en række dokumenter og mails, som B.T. har kunnet offentliggøre, og som rejser nye spørgsmål om Mette Frederiksens rolle i sagen, hvor lukningen af et erhverv blev sat i gang uden den fornødne lovhjemmel.

Aflivningen af alle landets mink blev sat i gang på grund af frygt for en ny mutation, som SSI mente, kunne være resistent over for vacciner. Senere afviste Lægemiddelstyrelsen, at det var en fare. Foto: Henning Bagger Vis mere Aflivningen af alle landets mink blev sat i gang på grund af frygt for en ny mutation, som SSI mente, kunne være resistent over for vacciner. Senere afviste Lægemiddelstyrelsen, at det var en fare. Foto: Henning Bagger

B.T. anmodede 21. december statsministeren om et interview om minksagen. Efter 31 dages betænkningstid afviste Mette Frederiksen torsdag også at stille op til det.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, det er udtryk for en uhørt lukkethed.

»Det er en spinkultur, hvor man siger det udadtil, der lyder rigtigt, selvom det ikke passer med indholdet. Det skal Folketinget kunne spørge statsministeren ind til, men det kan hverken vi eller journalister få svar på,« siger han.

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kalder statsministerens ageren for »ærgerlig«, men trøster sig ved, at en granskningskommission skal undersøge minksagen.

Den begynder sit arbejde i april, og Mette Frederiksen skal afgive forklaring foran en dommer.

»Den eneste gode er, at Mette Frederiksen heldigvis er forpligtiget til at svare, når det er en dommer i en kommissionsundersøgelse, der stiller spørgsmålene. Jeg synes, det er ærgerligt, at svarene på den måde skal tvinges ud af hende,« siger Søren Pape Poulsen.

I hele fem breve har statsministeren nu afvist at svare på spørgsmål og henviser i stedet til den nye fødevareminister, Rasmus Prehn, selvom spørgsmålene specifikt omhandler Mette Frederiksen.

Se alle brevene nederst i artiklen.

Mette Frederiksen henviser til fødevareministeren, selvom beslutningen om at aflive alle landets mink og dermed lukke erhvervet blev truffet i regeringens Koordinationsudvalg, hvor Mette Frederiksen er formand.

»Der er ingen som helst tvivl om, at det er Mette Frederiksen, der har truffet beslutningen og beordret den ført ud i livet. Det her handler om, hvornår statsministeren bliver gjort bekendt med, at der ikke var lovhjemmel, og hvorfor statsministeren ikke med det samme griber ind og får standset ulovlighederne,« siger Kristian Thulesen Dahl og slår fast:

»Men statsministeren stiller bare ikke op til kritiske spørgsmål.«