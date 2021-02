Statsminister Mette Frederiksen skulle onsdag eftermiddag for første gang svare på spørgsmålet, hvorvidt hun ville beklage sine udtalelser på det historiske pressemøde 11. marts 2020.

Her sagde hun, at det var 'myndighedernes anbefaling' at lukke det danske samfund.

Man kan imidlertid kort opsummere statsministerens svar i Folketingssalen: Ikke det mindste.

»Jeg er i øvrigt ikke enig i, at regeringen skulle have efterladt et indtryk af, at regeringens beslutning baserede sig en til en på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne eller andre myndigheder,« sagde hun.

Statsministeren er direkte arrogant i hendes svar til spørgsmålet, om hun løj den 11. marts Peter Skaarup, retsordfører, Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, var ophavsmand til spørgsmålet, og han er ikke tilfreds med svaret:

»Statsministeren er direkte arrogant i sit svar til spørgsmålet, om hun løj 11. marts. Det har vi sort på hvidt, at hun gjorde,« siger Peter Skaarup med henvisning til en rapport om regeringens håndtering af coronavirus, der blev præsenteret fredag.

Den slog blandt andet fast, at Mette Frederiksen ikke talte sandt på pressemødet.



Mette Frederiksen sagde, at nedlukningen skete efter 'myndighedernes anbefaling'.

»Den måde, som statsministeren kommunikerer på, genspejler ikke de faktiske forhold,« lød det fra Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i statskundskab.



Men det var ikke korrekt, fastslog rapporten. Initiativet til nedlukning kom udelukkende fra Mette Frederiskens eget ministerium: Statsministeriet.



»Den måde, som statsministeren kommunikerer på, genspejler ikke de faktiske forhold,« sagde hovedforfatteren til rapporten, professor emeritus i statskundskab Jørgen Grønnegård Christensen, om Frederiksens udtalelser på pressemødet.

Sagt i nudansk: Det var ikke sandt.

Nu vil Dansk Folkeparti indkalde Mette Frederiksen i samråd for igen at få statsministeren til at forholde sig til rapporten. Det samme vil Venstre i øvrigt.



»Vi vil nu indkalde hende i samråd om hendes corona-usandhed. Hun må som minimum kunne beklage og undskylde sin vildledning af Folketinget og befolkningen,« siger Peter Skaarup.

Den omtalte rapport blev i sommer bestilt af et flertal i Folketinget, efter Mette Frederiksen gentagne gange ikke havde kunnet svare på, præcis hvilke myndigheder der havde anbefalet en nedlukning.

Den konkluderer, at centrale myndigheder var direkte imod Mette Frederiksens nedlukning.

Som afsløret i B.T. skrev Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, en mail blot syv timer før pressemødet 11. marts, hvor han advarede mod Mette Frederiksens planer:

'Vi kan ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådant tiltag i den nuværende situation,' skrev han.