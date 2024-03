Frankrigs præsident har inviteret stats- og regeringschefer - herunder Mette Frederiksen - til Elysée-Palæet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødes mandag med en række regeringsledere i Frankrigs hovedstad, Paris.

Her skal de drøfte krigen i Ukraine.

Det bekræfter Statsministeriet over for Ritzau.

Vært for konferencen, der finder sted i Elysée-Palæet i Paris, er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, oplyser det franske præsidentkontor til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge præsidentkontoret deltager mindst 20 stats- og regeringschefer.

Foruden Danmarks statsminister deltager blandt andre Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Polens præsident, Andrzej Duda.

På mødet får deltagerne mulighed for at "genbekræfte deres sammenhold", oplyser præsidentkontoret.

Derudover vil konferencen være en anledning til, at stats- og regeringscheferne igen bekræfter, at de er fast besluttede på at "overvinde aggressionskrigen, som Rusland fører".

Konferencen bliver åbnet af Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han skal holde tale via en videoforbindelse.

Nogle stater vil ikke være repræsenteret af en regerings- eller statsleder, men af en ressortminister. Eksempelvis deltager Storbritanniens udenrigsminister, David Cameron.

USA og Canada er repræsenteret med højtstående diplomater.

Ifølge det franske præsidentkontor skal deltagerne på mødet "undersøge alle måder, hvorpå de kan støtte Ukraine effektivt".

Konferencen finder sted to dage efter toårsdagen for Ruslands invasion.

Der er en udbredt erkendelse i Vesten af, at Ukraine er presset i krigen blandt andet på grund af mangel på ammunition og våben.

Siden krigens begyndelse har Ukraines vestlige allierede ellers ydet omfattende militær og økonomisk støtte til landet.

En embedsmand fra det franske præsidentkontor fortæller til AFP, at mødet skal modbevise enhver "opfattelse af, at tingene falder fra hinanden" efter at Ukraine har oplevet flere tilbageslag på slagmarken.

- Vi vil sende en klar besked til Putin om, at han ikke sejrer i Ukraine, siger embedsmanden, som ikke ønsker at stå frem med sit navn, til AFP.

For præsident Macron er konferencen en vigtig anledning til at vise, at Europa i stigende grad kan støtte Ukraine på egen hånd og uden nødvendigvis at være bakket op af amerikanerne.

Der er således kommet tvivl om USA's villighed til at støtte Ukraine i fremtiden, efter at republikanere i Kongressen har blokeret for godkendelsen af en omfattende hjælpepakke til Ukraine.

Desuden er det uvist, i hvilket omfang USA vil hjælpe Ukraine, hvis republikaneren Donald Trump skulle vinde præsidentvalget til november.

/ritzau/