Statsministeren har torsdag holdt møde om coronakrisen med de andre partiledere på Christiansborg.

Danskerne bliver nødt til at væbne sig med tålmodighed. For der går nogle uger endnu, inden det bliver meldt ud, hvordan næste fase i genåbningen af Danmark skal foregå.

Det er meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S), efter at hun torsdag har været til møde med de andre partiledere i Landstingssalen på Christiansborg.

- Vi kommer først til umiddelbart før den 10. maj at melde ud, hvordan fase 2 vil se ud, siger hun.

- Det arbejde, vi politisk går i gang med, er at give danskerne et overblik over, i hvilken takt vi ønsker at åbne Danmark og i hvilken rækkefølge.

- Faserne vil bero på sundhedsfaglige vurderinger, siger statsministeren.

Lukningen af for eksempel barer, caféer og restauranter løber foreløbig frem til 10. maj.

Statsministeren gentager igen opfordringen til, at danskerne husker at holde to meters afstand for at undgå at smitte hinanden med coronavirus.

Hun håber, at borgerne kan holde humøret højt under krisen.

- Jeg forstår godt utålmodigheden, og jeg håber ikke, at den bliver til modløshed.

- Men går vi for hurtigt frem, så risikerer vi at sætte det hele over styr, siger hun.

Mette Frederiksen og regeringen er blevet mødt af kritik fra både blå blok og støttepartiet De Radikale for ikke at have en plan for genåbningen af samfundet.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen konstaterer efter mødet, at man ikke er kommet nærmere en afklaring på, hvilke brancher der kommer til at blive åbnet først i næste fase.

Venstre har konkret peget på for eksempel restauranter og storcentre som steder, som bør stå forrest ved yderligere genåbning, såfremt det er sundhedsfagligt forsvarligt.

Det skyldes, at disse brancher er med til at holde mest gang i samfundsøkonomien.

- Jeg er helt på det rene med, at de, der skal besvare de her spørgsmål, styrter rundt med ild i håret og har travlt. Så det er ikke et angreb på dem.

- Men skal vi have en oplyst debat om, i hvilken rækkefølge man skal åbne op i, så skal vi have svar. Det er ikke for at stresse de dygtige mennesker, der skal svare på spørgsmålene, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Partilederne skal mødes igen på mandag.

/ritzau/