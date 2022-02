Søndag landede en alenlang kronik i avisen Politiken. Afsenderen var Statsminister Mette Frederiksen.

I kronikken rykkede Statsministeren rundt på sine prioriteter. Hun tog ordene: »Jeg er rød, før jeg er grøn« i sig og erklærede så, at hun nu er grøn, før hun er rød. En nøje kalkuleret melding, mener B.T.’s politiske redaktør.

»Den her kronik er del af en strategi, hvor Mette Frederiksen er i gang med at frame sig selv som klimakriger. Hun har pludselig fået et klarsyn om, at klima er det vigtigste i vores samfund,« siger Anders Leonhard, politisk redaktør på B.T.

Han forklarer, at Mette Frederiksen er i gang med at ‘skifte ham’.

»Det er en strategi, hun har kørt siden Socialdemokratiets kongres i september. Socialdemokratiet kan se, at de er blevet låst i en situation, hvor de står i modsætning til det grønne. Derfor har Mette Frederiksen brugt sin tale til kongressen, sin nytårstale og nu den her kronik til at frame sig som klimakriger,« forklarer Anders Leonhard:

»Det gør hun, fordi Socialdemokratiet står rigtig dårligt blandt de yngre vælgere – især de yngre vælgere omkring de større byer. For de vælgere er klima vigtigt. Dem rækker hun ud til.«

Og det er ikke kun på klimapolitikken, at Mette Frederiksen er ved at skifte strategi.

Ifølge Anders Leonhard er der et større stilskifte igang for Statsministeren.

Anders Leonhard Jensen, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anders Leonhard Jensen, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Det er blandt andet foranlediget af, at Socialdemokratiet fik en kæmpe lussing i storbyerne til kommunalvalget.

»Den her Morten Korch-fortælling, som Mette Frederiksen blev Statsminister på, er ved at ændre sig. Hun vil være mere grøn. Hun går mere op i internationalt samarbejde. Og hun har åbnet op for at få udenlandsk arbejdskraft ind, hvilket ellers før har været udelukket,« siger Anders Leonhard:

»Det er emner, der rækker ud til de vælgergrupper, hvor Socialdemokratiet står svagt. Hun taler ikke om frygt og unge indvandrerdrenge mere. Nu taler hun til de grupper, hvor klima, optimisme og internationalt udsyn står stærkt. Hun har virkelig skiftet retning.«

Spørgsmålet er så, om det stilskifte er forberedelserne til en snarlig valgkamp.

De seneste uger har flere politiske kommentatorer gisnet om, at der kan være et valg på vej til foråret eller i sommer-månederne.

»Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksens retorik - og flere af hendes ministres retorik - tyder mere og mere på valgkamp. Jeg tror dog ikke, vi får et valg før sommer. Mink-kommissionen kommer først med sin rapport til sommer, og det vil være risikabelt at gå til valg, før den færdiggjort,« mener Anders Leonhard:

»Men man kan ikke afvise det. Og det vil i givet fald være et valg til maj. Kører hun død i nogle af de reformer, regeringen arbejder med, kan det sagtens ende i et valg. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hun lige nu lægger skinner ud, som peger frem mod en valgkamp.«