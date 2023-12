Det er kun en måned siden, at regeringen lovede en ny ældrelov inden årets udgang. Men den udskydes nu.

Det er snart to år siden, at Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale 1. januar 2022 afgav løftet om en ældrelov.

Den var ventet i år, men udspillet til loven udskydes nu til næste år. Det skriver TV 2.

Til Ritzau siger ældreminister Mette Kierkgaard (M), at den kommer i starten af det nye år.

- Det er simpelthen lige de sidste tandhjul, der skal på plads i det kæmpestore stykke arbejde, der ligger bag det. Det er årsagen til, at vi så kommer til at skyde det lidt mere, siger hun.

På spørgsmålet, om hun kan uddybe, hvad det skyldes, svarer hun:

- Det er bare en kæmpe stor opgave, og det bliver vi nødt til at gøre ordentligt.

Statsministeren og resten af regeringen har givet indtryk af, at det hastede med at få en ny ældrelov.

I nytårstalen sagde Mette Frederiksen, at hun "hånden på hjertet" mente, at vi endnu "ikke har den ældrepleje i Danmark, som vores ældre har fortjent".

Det blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, da SVM-regeringen blev dannet i december 2022.

Mette Frederiksen siger tirsdag, at udspillet til ældreloven "har taget noget tid, fordi to forskellige regeringer og skiftende ældreministre har valgt at inddrage alle dem, der har en vigtig stemme" på ældreområdet.

- Det er selvfølgelig især de ældre selv, de pårørende, de medarbejdere og de kommunalbestyrelser, der har ansvaret for ældreområdet, så vi sikrer os, at det bliver gjort ordentligt.

- Jeg har også altid et ønske om, at ting går hurtigere, men inddragelse er også rigtig vigtigt, siger hun.

I oktober 2023 lovede en "meget bekymret" Mette Kierkgaard, at ældreloven var "lige på trapperne", og at hun inden årets udgang ville præsentere den.

Løftet kom, efter at TV 2 endnu engang kunne dokumentere kritisable forhold i ældreplejen. Denne gang stod flere pårørende frem i afmagt over, at de mente, at deres pårørende var udsat for omsorgssvigt.

Ældreministeren erkender, at ældreområdet ikke fungerer optimalt.

- Der er mange ting, der fungerer godt, men hvor vi også ser en gryende mistillid til, at folk tror, de kan få den ældrepleje, de har brug for, når de bliver bliver gamle.

- Der er en række sprækker. Der er en række udfordringer i vores ældrepleje, og det skylder vi simpelthen at gøre ordentligt. Det er den helt ærlige årsag til, at vi ikke skal gå på kompromis med, at det kommer til at lykkes, siger hun.

Hun uddyber, at det ikke får betydning for, hvornår loven gælder fra.

- Vi regner med, at loven bliver indført i 2025. At vi rykker udspillet til starten af 2024 kommer ikke til at ændre på, hvornår loven træder i kraft.

/ritzau/