I sin replik til Folketingets afslutningsdebat efterlyser Mette Frederiksen ansvar fra borgerlig opposition.

Efter at have lyttet til kritik af regeringen hele dagen fik statsminister Mette Frederiksen (S) klokken 01.30 natten til torsdag mulighed for at svare tilbage.

I sin afrundende replik til Folketingets afslutningsdebat langer hun ud efter blå blok for ikke at turde stille med en statsministerkandidat.

- Når man lytter til debatten i dag, er det at finde en borgerlig oppositionspolitiker, der vil påtage sig det tunge ansvar, ikke så let, siger Mette Frederiksen.

- Det er lettere at finde en far til et forældremøde, der vil skrive referat.

Udtalelsen kommer, efter at statsministeren i sin tale har gengivet et fiktivt forberedelsesmøde mellem Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, som Mette Frederiksen forestiller sig.

Her leger hun med tanken om, at de to store blå partier havde samlet sig for at koordinere en kritik af regeringen og statsministeren inden dagens afslutningsdebat.

På det fiktive møde kunne alle blive enige om at sige, at regeringen og Mette Frederiksen er dårlig.

Men når spørgsmålet falder på, hvem der så vil stille op som statsministerkandidat, rækker ingen af de blå politikere hænderne op.

- Det bliver lidt akavet, og man går tilbage til punkt ét - kritik af regeringen er lidt sjovere, siger Mette Frederiksen.

Da Troels Lund Poulsen i efteråret overtog posten som formand for Venstre fra Jakob Ellemann-Jensen, meldte han ud, at han ikke var at anse som statsministerkandidat.

Det skyldtes partiets ringe opbakning i meningsmålingerne.

Siden da har Danmark kun haft én officiel kandidat til statsministerposten - og det er statsministeren selv.

På det seneste har den socialdemokratiske Mette Frederiksen skruet op for sin retorik på det område.

Hun har opfordret Liberal Alliances Alex Vanopslagh til at melde sig på banen som statsministerkandidat for, at den politiske debat bliver renere.

Alex Vanopslagh har godt bemærket statsministerens opfordringer.

Tidligere under afslutningsdebatten i Folketinget svarede han Mette Frederiksen.

- Forleden opfordrede statsministeren mig i hvert fald til at melde mig på banen til at erstatte hende som statsminister. Det må have fået nogle øjenbryn til at løfte sig i de socialdemokratiske kaffeklubber, sagde LA-formanden.

