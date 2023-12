Statsministeren vil have afdækket omfanget af kongebreve brugt til mindreårige pigers ægteskaber.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil have afdækket omfanget af, hvordan kongebreve er blevet brugt til at vie mindreårige piger med indvandrer -og efterkommerbaggrund.

Det svarer hun på spørgsmål fra Inger Støjberg under Folketingets spørgetime.

- Det er ganske forfærdeligt, at der er udstedt en form for billigelse fra Danmarks side, siger statsministeren.

For nylig kunne Berlingske fortælle, hvordan danske myndigheder fra 1980'erne til 2017 har udstedt kongebreve, der har tilladt ægteskab af 1200 mindreårige piger med indvandrer- og efterkommerbaggrund.

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, vil have, at statsministeren nedsætter en kommission og giver en officiel statslig undskyldning.

Mette Frederiksen anerkender Inger Støjbergs pointe.

- Vores udgangspunkt er fuldstændig ens. Jeg vil meget gerne være med til at understøtte, at det her bliver afdækket, siger Mette Frederiksen.

- Også fordi man kan have formodning om, at det stadig finder sted.

Statsministeren er dog ikke sikker på, at sagen kan sammenlignes med de andre sager, hvor den danske stat har givet en officiel undskyldning.

- Om der skal gives en undskyldning, det, synes jeg, er et lidt mere principielt spørgsmål. Vi er meget tilbageholdende med at give undskyldninger fra den danske stats side.

Det er eksempelvis givet officielle undskyldninger til børnehjemsbørn, der blev udsat for svigt og overgreb i statens varetægt, og til de grønlandske børn, der på eksperimental vis blev sendt til Danmark.

- Om det her falder ind under samme kategori, det er jeg usikker på. Men jeg vil gerne være med til, at man får belyst det her.

- Man må endelig ikke være i tvivl om, hvad jeg synes om det her. Jeg synes, det er ganske skrækkeligt, siger Mette Frederiksen.

