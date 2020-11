Statsministeren bevæger sig ud på dybt vand og modsiger sig selv i en central detalje i minkskandalen.

Det er vurderingen fra flere juraeksperter, efter Mette Frederiksen onsdag fastslog, at regeringen ikke har nedlukket minkerhvervet, men blot besluttet at aflive alle mink.

»Regeringen har ikke truffet en beslutning om at lukke minkerhvervet. Regeringen har truffet en beslutning om, at minkene skal aflives. Det er to forskellige beslutninger,« sagde hun som svar til den konservative formand Søren Pape Poulsen i Folketingssalen.

Men det er bare ikke korrekt, mener to juraeksperter, som B.T. har talt med.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink; hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink; hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

I regeringens lovforslag, som skal sikre den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink, står der nemlig sort på hvidt, at regeringen vil lukke minkerhvervet midlertidigt.

»Hold af mink er ikke tilladt til og med den 31. december 2021,« står der i første linje.

Det får Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet, til at hælde Mette Frederiksens forklaring ned ad brættet.

»Det er decideret forkert, når statsministeren påstår, at man ikke har nedlukket minkerhvervet. Det er jo præcis det, der står i regeringens eget lovforslag - i første omgang midertidigt. Men virkningen af loven kan reelt betyde en varig nedlukning,« siger han.

»Det er et uværdigt politisk spin i en meget alvorlig sag. Hun forsøger at lave en sondring mellem nedlukning og aflivning, som ikke findes. Det er, som om hun vender om og kører over minkavlerne en gang til, når hun modsiger det, der åbenlyst står i både lovforslaget og redegørelsen,« fortsætter han.

Kent Kristensen henviser til side 9 i regeringens redegørelse af den skandaleramte minksag.

Her står, at regeringens magtfulde koordinationsudvalg ikke diskuterede lovhjemmel til aflivning af alle mink på det skæbnesvangre møde 3. november om aftenen.

Til gengæld diskuterede udvalget »hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse«.

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen reacts after a visit to a empty Mink Farm near Kolding, Denmark, Thursday Nov. 26, 2020. Prime Minister Mette Frederiksen had tears in her eyes when she met the press after the visit. (POOL) Mads Nissen / Politiken / Ritzau Scanpix Foto: Mads Nissen Vis mere Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen reacts after a visit to a empty Mink Farm near Kolding, Denmark, Thursday Nov. 26, 2020. Prime Minister Mette Frederiksen had tears in her eyes when she met the press after the visit. (POOL) Mads Nissen / Politiken / Ritzau Scanpix Foto: Mads Nissen

Men er det en fordrejning, når Mette Frederiksen tre uger senere påstår, at regeringen ikke har nedlagt minkerhvervet, vurderer juraprofessor ved Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen.

»Når regeringen vil indføre et forbud mod hold af mink, hvor man heller ikke må importere eller eksportere mink, så er det en reel midlertidig nedlukning af erhvervet. Det ligger fast juridisk,« siger han og pointerer:

»Det efterlader ikke minkalvere med andre muligheder end at aflive alle mink og lukke produktionen. Det kan ikke tolkes som andet end en nedlukning.«

B.T. skrev i fredags om passagen på side 9. Her var flere borgerlige partier måbende over, at regeringen mener, at aflivning af alle mink og nedlukning af erhvervet er to forskellige ting.

Søren Pape Poulsen (KF) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink; hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Søren Pape Poulsen (KF) under hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink; hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter Mette Frederiksen onsdag blev spurgt ind til detaljen af Søren Pape, står den konservative formand tilbage med et indtryk af en statsminister, der spinner sig ud af sandheden.

»Det er dybt selvmodsigende. Statsministeren kan komme med alle de bortforklaringer, hun vil, men enhver kan jo se, det ikke hænger sammen,« siger Søren Pape.

Justitsministeriet holder fast i, at der intet forkert er i statsministerens udtalelse:

»Regeringen søger med lovforslaget opbakning til midlertidigt forbud mod genindsættelse og hold af nye mink indtil 31. december 2021, og regeringen har således – som statsministeren også har givet udtryk for i går i Folketinget - ikke truffet beslutning om permanent at lukke minkerhvervet ned.«