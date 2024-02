Statsminister Mette Frederiksen har ingen kommentarer til sit valgkampsløfte om, at den enlige mor ikke skal betale mere for det oksekød, hun putter i kødsovsen til sin børn.

I en valgdebat på TV 2 op til valget i november 2022 gjorde statsminster Mette Frederiksen det ellers krystalklart, at en klimaafgift på landbruget ikke skulle det dyrere at købe almindelige fødevarer som hakket oksekød.

»En enlig mor med tre børn, der går til fodbold, hun laver spaghetti kødsovs. Jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, jeg betragter som helt almindelige fødevarer,« lød det fra Mette Frederiksen.

B.T. har gennem Statsministeriets pressetjeneste stillet dette spørgsmål til Mette Frederiksen:

- Hvad er statsministerens svar til den enlige mor med tre børn, der med Svarer-udvalgets tre modeller uvægerligt kommer til at betale mere for 500 gram hakket oksekød.



Svaret er larmende tavshed.

Statsministeriet skriver i et kortfattet mailsvar til B.T.:

»Du henvises til Socialdemokratiets politiske ordfører.«

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Rasmus Stoklund (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) og Rasmus Stoklund (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men heller ikke Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, har været mulig at få i tale om kødsovsløftet.

B.T. ville blandt andet gerne have haft svar på dette spørgsmål, som vi også har sendt til Rasmus Stoklund gennem Socialdemokratiers pressetjeneste:

- Mette Frederiksen har sagt til Jyllands-Posten 20. oktober 2022: ‘Jeg mener ikke, vi er et sted nu, hvor målet er at sætte prisen op på danskernes fødevarer.' Mener Socialdemokratiet fortsat, at en CO2-afgift på landbruget ikke må medføre højere fødevarepriser for danskerne?



Rasmus Stoklund har ikke ønsket at stille op til interview.

Socialdemokratiets pressetjeneste har i stedet sendt denne skriftlige kommentar fra Rasmus Stoklund, hvor ordføreren behændigt undlader at svare på B.T.s enkle spørgsmål.

»Danske landmænd er allerede i gang med en grøn omstilling. En klimaafgift skal hjælpe den omstilling på vej. Så vi når vores klimamål, passer bedre på vores drikkevand og bekæmper iltsvind. Samtidig med at vi fortsat sikrer et stærkt og levedygtigt landbrug. For Danmark skal også i fremtiden have et konkurrencedygtigt fødevareerhverv, som producerer nogle af verdens bedste fødevarer. Derfor ser jeg frem til at læse rapporten og de efterfølgende drøftelser i den grønne trepart,« udtaler Rasmus Stoklund.

Onsdag fremlagde det såkaldte Svarer-udvalg med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen tre konkrete modeller for, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan skrues sammen, så Danmarks klimamål nås.

I alle tre modeller bliver oksekød, svinekød og mejeriprodukter dyrere. Det kan ifølge Michael Svarer ikke undgås, hvis landburgets bidrag til de politisk fastsatte klimamål skal nås.

I den første model lyder CO2-afgiften på 750 kroner pr. ton CO2, landbruget udleder.Det vil gøre 500 gram oksekød til den enlige mors kødsovs 4,50 kroner dyrere.

I den næstdyreste model foreslår regeringens ekspertudvalg en CO2-afgift på 375 kroner pr. udledt ton CO2. Det vil øge prisen på en pakke med et halvt kilo oksekød med 2,30 kroner.

I den billigste model lyder CO2-afgiften på 125 kroner pr. udledt ton CO2. I det tilfælde vil prisstigningen på en pakke hakket oksekød med 500 gram stige med 1,40 kroner.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' her: