Det har udløst kritik af regeringen, at afgørende afstandskrav blev ændret kort efter store forhandlinger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på et pressemøde tirsdag, at hun ikke vidste, at det afgørende afstandskrav ville blive ændret af sundhedsmyndighederne. Ændringen kom kort efter, at store politiske forhandlinger om en genåbning af Danmark blev afsluttet torsdag.

Det har udløst hård kritik fra blandt andre Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og De Radikales politisk leder Morten Østergaard, der mener, at aftalen blev indgået på et forkert grundlag.

Men statsministeren var ikke vidende om den nært forestående ændring, siger hun.

- Sundhedsmyndighederne kigger hele tiden på anbefalinger og retningslinjer. Så både regeringen og Folketingets partier var vidende om, i dagene op til ændringen, at der pågik et arbejde i Sundhedsstyrelsen.

- Men den endelige udformning af de nye retningslinjer, den blev først vedtaget søndag, siger statsministeren.

Torsdag forhandlede Folketingets partier en aftale om de næste mange faser af genåbningen af Danmark på plads. Søndag mindskede Sundhedsstyrelsen sin anbefalede afstand fra to til en meter. Noget, der kunne have haft stor indflydelse på forhandlingerne, mener Venstre og De Radikale.

Statsminister Mette Frederiksen mener dog ikke, at de nye retningslinjer ville have gjort en forskel for forhandlingerne.

- Vi har at gøre med en virus og en situation, hvor både danske og udenlandske erfaringer flytter sig hele tiden. Som regering har vi allerede for et par måneder siden affundet os med, at tingene flytter sig. Og at de kan gøre det på timer og dage.

- Jeg bliver også nødt til at sige, at det er min vurdering, at havde Sundhedsstyrelsen ændret sine anbefalinger inden forhandlingerne, så havde det ikke dannet grundlag for en anden aftale, end den der blev lavet, siger statsministeren.

Det er dog ikke Morten Østergaards opfattelsen. Han har tidligere sagt til Berlingske om det halverede afstandskrav:

- Da vi lavede aftalen om genåbningens første fase, var aftalen, at retningslinjerne skulle være på plads inden næste fase, og alligevel skal vi sidde og overveje fint kalibreret, hvor langt vi kan gå.

- Inden der er gået 48 timer, er afstandskravet halveret, og buffeten er åbnet.

I Berlingske ytrer Venstre, De Radikale, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og De Konservative ønske om at genåbne forhandlingerne efter de nye retningslinjer.

