Statsministeren ser frem til at modtage partiernes bud på, hvordan Danmark bedst genåbner på den lange bane.

Fra på mandag indleder statsminister Mette Frederiksen (S) drøftelser med lederne af Folketingets partier om den videre genåbning af samfundet under coronakrisen.

Emnerne er blandt andet udrulning af vacciner, og hvilken langsigtet strategi, der vil være bedst, for at få Danmark bedst muligt gennem pandemien.

- Takket være danskernes indsats, der igen har banket smitten ned, er vi nu et sted i epidemien, hvor vi er i gang med en gradvis og også tiltrængt udfasning af restriktionerne, der fortsætter mandag, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

- Vi har også brug for en samlet genåbningsplan, hvor vi i takt med en øget brug af test, og at stadig flere bliver vaccinerede, kan udfase flere af restriktionerne selvfølgelig med det mål, at Danmark er fuldt og helt åbent så hurtigt, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Jeg glæder mig til at høre partiernes bud på, hvordan vi bedst griber det arbejde an, siger statsministeren.

Onsdag lavede regeringen en aftale med støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten om yderligere genåbning i det næste stykke tid.

Det betød blandt andet, at visse butikker kan genåbne, lige som den udendørs idræt kan genoptages.

Derudover kommer nogle skoleelever og elever fra ungdoms- og voksenuddannelser tilbage, fordi smittetallene med coronavirus er lave i deres landsdel.

Det gælder i første omgang Bornholm samt Vestjylland og Nordjylland.

Partierne i blå blok har talt for en mere omfangsrig genåbning, end regeringen er villig til.

/ritzau/