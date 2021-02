I et brev med tre andre regeringsledere advarer statsministeren om risikoen for, at EU taber vacciner.

Fredag har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, modtaget et brev fra statsminister Mette Frederiksen (S) og tre andre regeringsledere i EU.

De fire regeringsledere frygter blandt andet, at EU kan ende i en ny vaccinekonflikt.

- På basis af vores erfaringer indtil videre mener vi, det er vigtigt at indgå i tidlig dialog med producenterne af kommende vacciner for at afbøde potentielle problemer, inden de opstår, står der blandt andet.

Og mens en kommende vaccine fra Johnson & Johnson i brevet beskrives som en "potentiel game changer", opfordres EU til at sikre sig, at der ikke opstår problemer med leverancerne.

Regeringslederne vil undgå, at EU ender i en ny vaccinekonflikt. I den seneste måned har der eksempelvis været uenighed mellem EU-Kommissionen og AstraZeneca om leverancer af medicinalselskabets vaccine.

Brevet er underskrevet af Mette Frederiksen, Østrigs kansler, Sebastian Kurz, premierminister i Tjekkiet Andrej Babis, og Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis.

I en nylig rapport fra forsikringsselskaberne Allianz og Euler Hermes fremgår det, at med det nuværende tempo, vil Europa først nå flokimmunitet i 2022.

/ritzau/