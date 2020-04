Mette Frederiksen nedtoner kritik af erhvervsminister Simon Kollerups indblanding i Ikeas genåbning.

- Statsministeren havde en ambition om en kontrolleret genåbning. Derfor kan det undre lidt, at erhvervsministeren virker til at gå i panik, når Ikea åbner.

Sådan lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i onsdagens forespørgselsdebat med statsministeren. Her kritiserer V-formanden regeringen for at mangle en samlet plan for genåbningen. Og for at skabe usikkerhed med solomeldinger fra erhvervsministeren om eksempelvis Ikea.

Ikea har ret til at åbne, men erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fået kritik for alligevel at ville blande sig i genåbningen af butikken. Ikke mindst fordi Ikea oplyser, at man har fulgt retningslinjerne om håndsprit og afstand mellem kunderne.

- Det skaber en helt urimelig utryghed for virksomheden, men så sandelig også for kunderne og medarbejderne i virksomhederne.

- Er det rimeligt, at det skal være mavefornemmelser hos en minister snarere end lovgivning og regler, som styrer genåbningen?, spørger Jakob Ellemann-Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) tager ikke umiddelbart afstand fra Simon Kollerups udtalelser. Hun forsøger i stedet at nedtone kritikken af erhvervsministerens håndtering af Ikea.

- Hvis det er spørgsmålet om Ikeas åbning, der optager os mest i dag, så er det en bekræftelse på, at vi har løst opgaven rigtig, rigtig godt, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at der i flere andre lande - for eksempel Italien - har været voldsomme konsekvenser af coronaepidemien:

- Er vi helt sikre på, at begrebet "urimelig utryghed" kan bruges i et spørgsmål om Ikeas genåbning? I en verden, hvor tusindvis af mennesker dør på grund af corona, og hvor sammenlignelige samfund har set deres sundhedsvæsen bryde sammen, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- I al respekt for, at vi skal håndtere situationen omkring Ikea, så kan jeg finde mange eksempler på meget mere utryghed, end den der er i Danmark. Det er tegn på, at vi i samarbejde har håndteret situationen klogt.

