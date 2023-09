Mette Frederiksen er den seneste tid blevet mødt af massiv kritik fra partiets kommunale bagland, der klager deres økonomiske nød.

Men tilsyneladende har borgmestrene rettet kritikken det helt forkerte sted hen.

Statsministeren har nemlig slet ikke nogen holdning til kommunernes økonomiske situation.

I hvert fald ikke, hvis man skal tro et nyt svar til Folketinget, som statsministeren netop har afgivet.

»Hvad er statsministerens holdning som landets statsminister til, at velfærdssamfundet ifølge kommunerne er tæt på sammenbrud?« spørger Lotte Rod fra De Radikale.

Lotte Rod uddyber sit spørgsmål ved at henvise til et opslag på det sociale medie X fra Kommunernes Landsforening (KL), hvor formanden for landets 98 kommuner, Martin Damm, skriver, at standarderne i den offentlige sektor er blevet udhulet de sidste 13 år.

Men statsministerens holdning til hvordan det egentlig står til med den kommunale økonomi, må man altså finde et andet sted end hos statsministeren selv.

»Jeg skal anmode om, at spørgsmålet rettes til finansministeren som den vedkommende minister,« lyder det kortfattet i svaret fra Mette Frederiksen.

Det er bestemt ikke første gang, at finansminister Nicolai Wammen får fornøjelsen af at svare på alskens spørgsmål, der egentlig er stillet personligt til Mette Frederiksen.

Det mest kendte eksempel er formentlig fra et pressemøde i Statsministeriet 14. september 2022.

Her blev Mette Frederiksen flere gange af en journalist spurgt, om hun havde taget fejl, da hun i en tv-debat havde beskyldt Søren Pape Poulsen for at ville fyre flere tusinde offentligt ansatte.

Først afviste statsministeren spørgsmålet og rakte armen ud mod Wammen: »Finansministeren!«

Men du sagde fyringer, Mette Frederiksen. Det var derfor, spørgsmålet var til dig. Derfor vil jeg bare gerne spørge igen: Anerkender du, at det var forkert at kalde det fyringer af flere tusinde offentligt ansatte?

Men også her var der hurtig viderestilling til Nicolai Wammen uden svar fra statsministeren selv.

»Finansministeren!«.

