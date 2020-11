Erstatning til minkavlere kan være på kant med EU's regler om statsstøtte, hvilket statsministeren undersøger.

Det kan være i strid med EU's regler om statsstøtte, når Folketinget vil udbetale erstatning til de minkavlere, der har aflivet deres dyr som følge af en mutation af coronavirus.

Derfor har statsminister Mette Frederiksen (S) ringet til kommissionsformand Ursula von der Leyen.

- Der skal falde en kompensation, der gør, at minkavlerne kommer godt fra det erhverv, de har oparbejdet gennem mange år og for manges vedkommende livsværk, siger Mette Frederiksen.

En talsmand for von der Leyen bekræftede mandag over for Ritzau, at de havde talt sammen.

Oppositionen har presset regeringen for at få en større kompensation til minkavlerne.

Og tirsdag gentager formand Jakob Ellemann-Jensen (V), at regeringen bør få et svar fra EU-Kommissionen.

Derfor ringede Mette Frederiksen mandag.

- Vi kan ikke bryde EU-retten med de statsstøtteregler, der er, men vi kan gøre alt for at finde en løsning på den ekstraordinære situation, der er.

- Jeg talte med kommissionsformanden om, hvorvidt vi ikke i denne helt ekstraordinære situation kan give minkavlerne en erstatning, siger Mette Frederiksen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) sagde søndag, at det kunne blive et problem i forhold til EU's statsstøtteregler. Man risikerer, at minkavlerne tvinges til at betale penge tilbage, lød det fra ministeren.

Venstre ønsker at give et beløb, der tager højde for, at minkerhvervet ikke kan fortsætte i Danmark.

