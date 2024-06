Ukraine må bruge danske F-16-fly til at angribe mål i Rusland, siger Troels Lund. Mette F. vil ikke bekræfte.

Meldingen fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) torsdag aften var ikke til at tage fejl af.

Donerede danske F-16-kampfly til Ukraine må gerne ramme mål i Rusland, lød det til Jyllands-Posten.

Men det budskab vil statsminister Mette Frederiksen (S) ikke gentage fredag over for Ritzau i Stockholm, hvor hun er til nordisk topmøde.

- Vi har doneret mange forskellige våbensystemer, og inden for international lov har Ukraine lov til at forsvare sig selv. Det indebærer også, at man kan bruge danske våben ud af Ukraine til at ramme militære formål.

- Hvad angår vores F-16-fly, som er en helt særlig kapacitet, så er vi tæt på, at de kommer på vingerne over Ukraine. Og vi kommer ikke til at gå i yderligere detaljer med F-16-flyene, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Troels Lund sagde torsdag, at de danske F-16-fly godt må flyve over den russiske grænse og angribe i russisk territorium. Hvad er det, der gør, at du ikke vil sige det samme?

- På alle spørgsmål omkring F-16 er vi så tæt på nu, at jeg ikke har behov for at gå i yderligere detaljer. Men det er godt, at I allerede har interviewet forsvarsministeren.

Troels Lund Poulsen var torsdag til et arrangement hos Jyllands-Posten, hvor der blev talt om de 19 F-16-kampfly, som Danmark har forpligtet sig til at donere til Ukraine, og hvor de første afsendes denne sommer.

- Vi baserer os på folkeretten, og når Ukraine er i væbnet konflikt, må de F-16-fly, de snart får fra Danmark, også godt ramme mål på den anden side af den ukrainske grænse. Det vil sige inde i Rusland, hvor man opmagasinerer og mobiliserer rigtig meget af det militær, der bruges til at angribe Ukraine, sagde Troels Lund Poulsen til avisen.

Han slog dog også fast, at Danmark ikke "lægger op til, at F-16-flyene skal bruges til bombardementer i Moskva".

Debatten, om hvorvidt Ukraine må bruge donerede våben fra vestlige allierede til at angribe i russisk territorium, har den seneste tid fyldt i Europa.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde tirsdag, at USA og Nato-landene i EU bør genoverveje forbud mod, at Ukraine angriber mål i Rusland.

Både Frankrig og Tyskland har ligesom Danmark meddelt, at deres våbendonationer må bruges af Ukraine til at angribe mål i Rusland, hvis det overholder international lov.

Blandt de andre lande, der også vil donere F-16-fly, har eksempelvis Belgiens premierminister sagt, at Ukraine kun må bruge flyene i eget territorium.

Sådan var den danske holdning også tidligere.

Tilbage i august 2023 lød det fra daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at "de våbendonationer, vi giver, er under de forudsætninger, at det er noget, som bruges til at drive fjenden ud af Ukraines territorium. Og ikke længere end det".

/ritzau/