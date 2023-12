Det er direkte forkert, når statsminister Mette Frederiksen siger, det er helt normalt, at regeringer bliver voldsomt upopulære, efter at de har siddet i kort tid.

Flere gange har statsministeren brugt det samme svar, når hun er blevet spurgt, hvorfor regeringen er så voldsomt upopulær blandt vælgerne, som den er.

Det er bare ikke rigtigt, hvad Mette Frederiksen siger.

Sådan lyder det nu fra flere valgforskere. Faktisk er det, statsministeren siger, decideret forkert.

Mette Frederiksen kom blandt andet med den fejlagtige påstand om regeringens popularitet i et interview med B.T. i forbindelse med Folketingets åbning tilbage i oktober.

Nu gør hun det så igen.

I et interview med Altinget i anledning af regeringens årsdag bliver hun spurgt til, hvad der er gået galt, siden regeringen har tabt flere vælgere på kortere tid, end nogen anden dansk regering har gjort de seneste 50 år.

»Når jeg kigger ud over Europa, er der meget få af de andre statsministre, der har siddet længere end mig, og der sker et fald i meningsmålingerne for mange regeringer. Det ser ud til at være en tendens,« siger Mette Frederiksen i interviewet.

Men den analyse holder altså ikke ved fintællingen.

»Nej, det er ikke normalt. Det er rigtigt, at regeringer som regel oplever slitage og går en smule tilbage i målingerne, men man har aldrig set før, at en regering er blevet så upopulær på så kort tid,« lyder det fra Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Han forklarer, at man normalt i valgforskningen opererer med, at regeringer taber ét mandat om året.

Det er så at sige den pris, en regering betaler for at have magten.

SVM-regeringen har ifølge en af de seneste målinger tabt hele 29 mandater siden valget.

Kasper Møller Hansen bakkes op af Anne Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

»Det er for så vidt korrekt, at det er normalt, at regeringer ofte går lidt tilbage, når de har siddet et stykke tid. For den her regering er der dog tale om en meget stor og markant tilbagegang,« siger hun.

Ifølge Anne Rasmussen er tilbagegangen for den danske SVM-regering også i en skala, der er større, end hvad man typisk oplever i andre europæiske lande.

B.T. har - ligesom sidste gang, Mette Frederiksen kom med påstanden - forsøgt at få statsministeren til at forklare, hvilken regering der nogensinde er gået lige så meget tilbage i målingerne som SVM-regeringen og give et konkret eksempel på en regering i et land i Europa, der har oplevet en tilsvarende tilbagegang.

Statsministeriet er heller ikke denne gang vendt tilbage med et svar.

