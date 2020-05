Statsministeren siger til DR, at genåbningens næste trin skal være sundhedsmæssigt forsvarlige.

Der bliver først taget en beslutning om, hvad der bliver en del af den næste fase af genåbningen, når vi er "meget tæt" på den 10. maj.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i DR-programmet 21 Søndag.

- Vi kommer først til at træffe en beslutning, når vi er meget tæt på den 10. maj.

Ifølge Mette Frederiksen skyldes dette, at det endnu ikke er til at vide, hvordan smitten i samfundet udvikler sig. For det er en "lumsk sygdom".

- Det kan se anderledes ud om nogle dage. Der går tid, fra man bliver smittet, til man bliver alvorligt syg, siger statsministeren.

Folketingets partier er i øjeblikket ved at forhandle om, hvilke dele af samfundet som kan blive en del af den såkaldte fase to af den gradvise genåbning.

Regeringen har meddelt, at den forudser, at der kan blive tale om en yderligere genåbning efter 10. maj, såfremt udviklingen med coronavirus i Danmark går den rigtige vej.

Mette Frederiksen siger til DR, at det er vigtigt, at skridtene, der tages, er sundhedsmæssigt forsvarlige.

- Vi kigger på, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt, og hvad der hurtigst og bedst gavner dansk erhvervsliv, siger hun.

Mette Frederiksen tilføjer, at der kan være en risiko ved at åbne for hurtigt, hvis nu det betyder, at smitten breder sig.

Men der kan omvendt også være en risiko ved at åbne for langsomt, siger hun.

- Åbner vi for hurtigt og for meget, så risikerer vi, at smitten kommer ud af kontrol.

- Hvis vi er for forsigtige og langsomme og ikke bruger det forspring, vi har i Danmark, så er der også en risiko forbundet med det, siger statsministeren.

