Efter sin 1. maj tale i Haderslev, så stod Mette Frederiksen (S) klar på et såkaldt 'doorstep'.

Her gjorde hun det klart efter diskussioner om, at statsministeren tidligere havde ytret, at danskerne måske skulle arbejde mindre.

»Jeg har intet at sætte på danskernes arbejdsmoral,« siger hun.

Forvirringen kom, da hun tidligere havde udmeldt, at danske arbejdere ikke kan gå hjem fra samlebåndet klokken 16, når russerne fortsætter med at arbejde.

»Det er taget ud af en sammenhæng,« siger hun.

»Regeringen har ingen planer om, at danskerne skal arbejde mere,« siger Mette Frederiksen yderligere.

Herefter får hun flere spørgsmål fra pressen, hvor spørgelyden er i samme boldgade.

Her bliver hun ved med at understrege, at hun »aldrig nogensinde sagt, at danskerne skal blive ved samlebåndet til efter klokken 16.«

Der var derimod tale om et billede på en sikkerhedspolitisk situation.