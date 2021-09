Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at Trine Bramsen har haft nogle hårde uger.

Den socialdemokratiske forsvarsminister er endt i et politisk stormvejr, efter hun tog på tur til Ærø for at føre valgkamp, selvom Afghanistan var ved at bliver løbet over ende af Taliban.

Og siden har B.T. kunnet afdække, at hendes brug af et flådeskib som transport til øen har vist sig at være ulovligt.

Men var det en forkert beslutning, at forsvarsministeren tog til Ærø – og fik et lift på et af flådens skibe for at komme derover?

Ikke hvis man spørger hendes chef.

»Det er vigtigt, at regeringen passer sit arbejde,« konstaterer statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde på Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

»Og det at passe sit arbejde er mange ting. Det er både at være i det operationelle rum, når det er der, man skal være, det er at løse de opgaver, der er sammen med Folketinget, men det er også at være til stedet i hele Danmark,« tilføjer hun uden egentlig at svare direkte på spørgsmålet.

Men noget kunne tyde på, at danskerne ikke ser så pænt på Trine Bramsens ageren under evakueringen af Afghanistan.

Forsvarsminister Trine Bramsen lytter til debatten ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen lytter til debatten ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Foto: Henning Bagger

Det samme kan siges om den anden frontfigur i håndteringen, udenrigsminister Jeppe Kofod.

I hvert fald skraber begge ministre bunden i målinger for både B.T. og for TV 2 og Politiken over ministrenes popularitet.

Men heller ikke det virker til at påvirke statsministeren i nævneværdig grad.

De to ministre, der har stået for evakueringsindsatsen, Trine Bramsen og Jeppe Kofod, de skraber bunden i de seneste popularitetsmålinger. Er du tilfreds med det?

»Det er jo danskerne, der afgør, hvordan popularitetsmålinger ser ud, det har jeg ikke …«

Men er det ikke en diskvalificering af jeres indsats, når de ministre, der har stået i front, skraber bunden? Det er jo danskerne, der mener det …

»Der er jo nogen af os, der skal indtage forskellige roller i de målinger,« siger statsministeren igen uden at svare direkte.

»Nu har jeg været med i dansk politik længe nok til at vide, at man kan være det ene sted, og man kan være det andet sted.«

Mette Frederiksen ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Mette Frederiksen ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Foto: Henning Bagger

Mette Frederiksen anerkender dog, at evakueringsindsatsen med rette »har rejst en række spørgsmål«, men hun slår fast, at det danske forsvar og myndighederne har leveret en »kraftpræstation« under »meget svære forhold«.

Fredag eftermiddag var Trine Bramsen i samråd om sagen i Folketinget.

Her forklarede hun sig med, at forsvaret selv har vurderet, at »alting er foregået efter bogen«.

Men noget tyder på, at det kan være svært at ryste sagen – og folkets dom – af sig.

I hvert fald svarer et flertal af de adspurgte i endnu en måling for B.T., at Trine Bramsen bør gå af som følge af Ærø-sagen.

Og de borgerlige partier er helt med på, at sagen bør få konsekvenser for forsvarsministeren.

»Jeg synes, at det ville være fint, hvis hun var ærlig om, at den dag skulle hun have passet sit arbejde. Det gjorde hun ikke. Hun førte valgkamp,« har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, udtalt til B.T., hvor han fulgte op med en politisk trussel:

»Jeg håber, at støttepartierne vil drage nogle konsekvenser af det. Jeg er i hvert fald klar.«