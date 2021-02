Statsminister Mette Frederiksen kritiserer fredag morgen detroniserede Frank Jensen for sin opførsel i sin tid som overborgmester i København.

»Det er forkert af Frank Jensen, at han har brugt sin position, som han har gjort,« siger hun på et pressemøde foran Øksnehallen i København, hvor man vil vaccinere 5.000 danskere i løbet af fredagen.

Frank Jensen gik 19. oktober af som overborgmester efter flere beskyldninger om krænkende adfærd over for kvindelige kolleger og medarbejdere.

Efterfølgende lavede Socialdemokratiet en uvildig advokatundersøgelse, der torsdag var færdiggjort og viste, at han har krænket yderligere mindst 12 gange.

Han skal blandt andet have slikket på kvinder og kysset dem på munden uden deres tilsagn.

Ifølge TV 2 har partileder Mette Frederiksen sendt et brev ud til flere kvinder, hvor hun kalder hans adfærd 'magtmisbrug', og undskylder over, at partiledelsen ikke greb ind tidligere.

»Vi har ikke være gode nok til at løfte den ledelsesopgave. Det er din oplevelse en stærk påmindelse om. Nu har vi som parti trukket en streg i sandet, og herfra er spillereglerne ændret,« skriver hun blandt andet i et af brevene, som TV 2 har set

Fredag morgen kalder hun rapporten for 'hård læsning', og siger til pressen, at hun er ked af sagen.

Hun takker samtidig de kvinder, der har valgt at stå frem og synliggøre sagsforløbet omkring.