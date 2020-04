Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver i et brev til Folketinget, at det har god mulighed for kontrol.

En lang række partier i Folketinget har ønsket, at arbejdet vender mere tilbage til normalen, efter at coronavirusset har ændret markant på arbejdsgangene på Christiansborg.

Det har de ønsket, da de mener, at de nuværende regler med færre møder og restriktioner mindsker Folketingets evne til at udføre parlamentarisk kontrol med regeringen.

I et brev dateret søndag til Folketinget forud for et møde i Udvalget for Forretningsordenen onsdag skriver statsminister Mette Frederiksen (S) dog:

- Jeg anerkender fuldt ud partiernes ønske om hurtigst muligt at få genoptaget Folketingets parlamentariske kontrol med regeringen, der - som en række andre af Folketingets arbejdsopgaver - har været sat delvist i bero i en periode på grund af spredningen af Covid-19 i Danmark og nedlukningen af store dele af samfundet.

- Jeg er af den grundlæggende opfattelse, at Folketinget allerede har gode muligheder for at kontrollere regeringens arbejde, og at der ikke er noget i den aktuelle situation, der tilsiger, at der er et behov for uden nærmere overvejelser - at ændre på de eksisterende rammer for Folketingets kontrol.

Statsministeren skriver yderligere, at hun ikke mener, at det er antallet af spørgetimer, hvor hun skal stille i Folketingssalen, ej heller frister for spørgsmål, der er det vigtige. Det er derimod vigtigt, at regeringen svarer på alle spørgsmål.

- Såfremt det er et bredt politisk ønske om det, er jeg dog indstillet på at planlægge et til to yderligere spørgetimer frem mod sommerferien, i lyset af at mødeperioden nu er forlænget til udgangen af juni, skriver statsministeren.

For at begrænse spredningen af coronavirus blev Folketinget som store dele af resten af samfundet delvist lukket ned i marts.

Det har blandt andet betydet, at der har været afholdt færre samråd, og at der skarpe restriktioner på, hvor mange der må være i Folketingssalen.

Tidligere i april, da nogle af restriktionerne blev løftet, sagde Venstres Karsten Lauritzen:

- Nu har jeg selv prøvet at være minister, og det er selvfølgelig træls, når der bliver stillet spørgsmål. Men sandheden er, at kritiske spørgsmål, samråd og tekniske gennemgange kan ende med at gøre de endelige lovforslag bedre.

- Vi er meget langt fra at være i normal drift. Og jeg er ked af, at meget af det parlamentariske arbejde foregår bag lukkede døre i Statsministeriet. Det tror jeg, er usundt for vores folkestyre og Danmark.

/ritzau/