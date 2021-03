Regeringens støttepartier vil have statsministeren til at hente danske børn i Syrien hjem, men hun afviser.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gik til valg på at være "børnenes statsminister". Men hun gentager onsdag endnu engang, at regeringen ikke vil hente danske børn hjem fra fangelejre i Syrien.

Der vil kun være ganske særlige undtagelser fra den linje, siger Mette Frederiksen i en hasteforespørgselsdebat onsdag.

Det er Dansk Folkeparti, som har bedt statsministeren oplyse, om regeringen planlægger at hente børnene og deres forældre til Danmark.

Og her er det korte svar: Nej.

Eksempelvis er der omkring 20 danske børn i al-Roj-lejren. Her lever de under kummerlige forhold. Regeringen ønsker ikke, at børnenes mødre, som har valgt at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), skal tilbage til Danmark.

Kun i ganske særlige tilfælde, eksempelvis hvis en mor ammer et spædbarn, kan det eksempelvis komme på tale at hente danske børn hjem med moren, siger statsministeren.

Og desuden skal barnets helbred være i en så dårlig forfatning, at barnet ikke kan få den nødvendige behandling på stedet.

Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, mener, at Mette Frederiksen som selvudnævnt statsminister for børnene vender dem ryggen.

Det afviser Mette Frederiksen:

- Jeg vender ikke nogen ryggen. Jeg anerkender ikke den præmis, at vi skal løbe en risiko i forbindelse med fremmedkrigere. Og den risiko er der i enhver form for indsats på det her område.

- Disse mennesker har ikke et hjem i Danmark længere. Fremmedkrigere kan ikke komme hjem til Danmark. Danmark er ikke deres hjem. De har vendt os ryggen. De har forladt Danmark. De har tilsluttet sig Islamisk Stat, og de har vedkendt sig terrorens ansigt, siger hun.

- Børnene er i en skrækkelig situation, og jeg er sikker på, at forholdene i lejrene ikke egner sig til, at børn skal være der. Men i vores optik betyder det ikke, at de mennesker, der har vendt Danmark ryggen, skal tilbage, siger Mette Frederiksen.

Emnet er fortsat yderst aktuelt, da regeringens støttepartier - Enhedslisten, SF og De Radikale - presser på for at få børnene hjem til Danmark.

Indtil videre helt og aldeles forgæves. Regeringen gentager, at den for eksempel ikke kan tvangsfjerne de omtalte børn.

DR kunne i sidste måned fortælle, at tre danske lægefaglige eksperter mener, at en fireårig dansk pige ramt af PTSD (posttraumatisk stress-syndrom, red.), og som opholder sig i al-Roj-lejren, hurtigt bør bringes til behandling uden for lejren.

Eksperterne påpeger, at det vil være traumatiserende for pigen, hvis hun adskilles fra sin mor. Pigens mor, der er dansk konvertit, rejste i 2014 til krigszonen i Syrien og sluttede sig til Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

Pigen bliver flere gange brugt som eksempel under onsdagens debat.

Menneskerettighedseksperter fra FN har i et brev til 57 lande, heriblandt Danmark, bedt landene om at hjemtage kvinder og børn, som de pågældende lande har i lejrene al-Hol og al-Roj.

