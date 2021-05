Søren Brostrøm advarede syv timer før regeringens nedlukning af Danmark om, at det ville være en overreaktion at lukke skoler og daginstitutioner for at bremse coronasmitten.

Faktisk mente Sundhedsstyrelsens direktør ikke, at man 'ud fra sundhedsfaglige grunde' kunne anbefale den voldsomme fremgangsmåde, regeringen havde tænkt sig at tage i brug.

Det skrev han i en mail, som B.T. kunne offentliggøre i juli sidste år, og som var stilet til Sundhedsministeriets daværende departementschef, Per Okkels.

Men så langt kom den aldrig. Det bliver afsløret i bogen 'Det første år', der beretter om Mette Frederiksens første år i Statsministeriet, og hvor forfatter Anne Sofie Kragh har fået hidtil uhørt adgang til regeringstoppen og de øverste embedslag.

Daværende departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels.

I bogen beskrives det nemlig, hvordan mailen, der var sendt til departementschefen først på eftermiddagen 11. marts, aldrig blev sendt videre i systemet og op til regeringstoppen.

Ifølge bogen overvejer Per Okkels, om han skal gøre som en klassisk embedsmand og sende den videre til sundhedsminister Magnus Heunicke eller Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

I stedet forfatter han et kort svar til Brostrøm, hvor han affejer hans bekymring og skriver, at det er 'overladt til en regeringsbeslutning'.

Ifølge bogen er Per Okkels bevidst om, at 'det var en af den slags beslutninger, der kunne koste ham jobbet'.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

»Så må det være sådan«, skulle han have tænkt ifølge bogens forfatter, der har haft mulighed for at interviewe alle centrale aktører i og omkring regeringens coronahåndtering. Inklusive Per Okkels.

Debatten om, hvorvidt der var sundhedsfagligt belæg for regeringens nedlukning af landet, har fyldt massivt.

Ny bog: 'Det første år' Forfatter Anne Sofie Kragh har fulgt Mette Frederiksen under statsministerens første år på posten samt i tiden, op til Mette Frederiksen vandt magten.

Det er nu blevet til bogen 'Det første år'.

Hun har fået eksklusiv adgang til at sidde med i de lukkede rum i Statsministeriet, mens coronaepidemiens første bølge rasede.

Hun har desuden genskabt flere scener gennem interview med de centrale personer i Statsministeriet og i toppolitik generelt.

Mette Frederiksen har haft citater samt beretninger fra fortrolige rum til gennemlæsning. Det samme har andre medvirkende i bogen.

Brostrøms mail, som B.T. kunne berette om, blev set som endnu et eksempel på, at anbefalingen om at lukke landet hverken kom fra Sundhedsstyrelsen eller Den Nationale Operative Stab. Noget, som flere medier havde afdækket i månederne efter nedlukningen.

Dog kan 'Det første år' også fortælle, at regeringen rent faktisk fik sin sundhedsfaglige rygdækning fra en anden af coronapandemiens absolutte hovedpersoner – Seruminstituttets daværende faglige direktør, Kåre Mølbak.

Faglig direktør hos Statens Serum Institut, Kåre Mølbak

I bogen beskrives det, hvordan Mølbak til et møde i Statsministeriet 11. marts – kort efter Søren Brostrøms mail er blevet læst af Per Okkels – nikker ja til regeringens hårde nedlukningskurs.

Angiveligt skribler Sundhedsministeriets departementschef ned på en lap papir, at det er Mølbaks vurdering, at nedlukningen var hensigtsmæssig og nødvendig for at inddæmme smitten her og nu.

Med Mølbaks nik kunne departementschef Barbara Bertelsen gå til Mette Frederiksen og forsikre om, at der var sundhedsfagligt belæg for regeringens kurs.

Og det var med al sandsynlighed med den lap papir i hånden, at statsministeren til pressen kunne fortælle, at beslutningen var taget på baggrund af »myndighedernes anbefaling«.