»Nu vil jeg gerne tage tingene i den rigtige rækkefølge.«

Sådan lød det kort for hovedet fra statsminister Mette Frederiksen, da hun på et pressemøde blev spurgt ind til de mange flygtninge, der forventes at strømme ud af Afghanistan efter Talibans magtovertagelse.

For mens en stribe vestlige lande allerede har meldt ud, at man vil tage imod titusindvis af afghanere, der flygter fra det nye Taliban-regime, så lukker regeringen i.

»Den debat er alt for tidlig at tage. Nu fokuserer vi på den evakuering, som stadig ikke er tilvejebragt,« lød det spidst fra Mette Frederiksen, der på pressemødet var flankeret af udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen.

Flere nødhjælpsorganisationer og FNs flygtningehøjkommissariat, UNHCR, forventer en dramatisk stigning i antallet af afghanske flygtninge, der søger mod vestlige lande i den nærmeste fremtid.

DAT-fly med evakuerede fra Afghanistan ankommer til Københavns lufthavn i Kastrup, onsdag den 18. august 2021. Flyet med 14 evakuerede nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark, er fløjet fra Islamabad i Pakistan via Tbilisi i Georgien. Foto: Martin Sylvest Vis mere DAT-fly med evakuerede fra Afghanistan ankommer til Københavns lufthavn i Kastrup, onsdag den 18. august 2021. Flyet med 14 evakuerede nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark, er fløjet fra Islamabad i Pakistan via Tbilisi i Georgien. Foto: Martin Sylvest

De tre ministre ville dog hellere give en status på evakueringen af danskere og lokalt ansatte ved ambassaden i Kabul, der – overrendt af Taliban – i øjeblikket er en by på randen af kollaps.

Både Mette Frederiksen og de to ministre blev grillet om evakueringsoperationen, der mildest talt er forløbet kaotisk – noget der allerede kritiseres fra flere sider.

»Vi har reageret, så hurtigt som vi overhovedet kunne,« lød forsvaret fra udenrigsministeren, da B.T. spurgte ind til den kritik, der har været af regeringens indsats.

»Ingen, heller ikke vores allierede, havde forestillet sig, at tingene ville ændre sig så hurtigt.«

Også forsvarsminister Trine Bramsen afviste, at den danske regering har nølet med at få planlagt evakueringen.

»Vi har forberedt os godt,« lød det kategorisk fra Bramsen.

Igen og igen slog hun fast, at trods den kaotiske situation på jorden i Kabul, så var Danmark altså et af de lande, der først havde militærfly i lufthavnen og kunne evakuere diplomater til nabolandet Pakistan.

Og hun blev suppleret af Jeppe Kofod, der kunne fortælle, at man siden april i år har arbejdet intenst med en en plan for mulig evakuering.

Trods den forklaring kunne DR tidligere på dagen fortælle, at både Venstre samt støttepartierne SF og Enhedslisten nu kræver en undersøgelse af regeringens langsomme reaktionstid.

Til DR kalder Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, sågar forløbet for »en skandale.«

Jeppe Kofod slog dog den snak hen og talte om en fremtidig »selvransagelse« i regeringen. Hvornår den skal begynde, nævnte han ikke noget om.

Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen afholdt pressemøde om Afghanistan i Spejlsalen i Statsministeriet onsdag. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen afholdt pressemøde om Afghanistan i Spejlsalen i Statsministeriet onsdag. Foto: Philip Davali

På pressemødet kom det også frem, at den planlagte sikkerhedsscreening af de lokalt ansatte og andre blandt de evakuerede ikke kan garanteres.

»Vi kan altså ikke garantere, at der ikke kommer nogle mennesker til Danmark, som ellers ikke ville være kommet hertil,« svarede udenrigsministeren efter flere udenomssvar.

Screeningen skulle sikre, at det kun er personer med en reel sikkerhedsrisiko, der kom til landet – og omvendt ikke folk, der potentielt kan udgøre selvsamme.

Det planlagte budskab på pressemødet var dog, at man nu har evakueret yderligere 84 personer fra Afghanistan.

Samtidig kom det frem, at der fortsat er 70 personer på danskerlisten, der opholder sig i landet.

Alle evakuerede skal efter planen flyves tilbage til Danmark fra Pakistans hovedstad, Islamabad, hvor chartrede fly står for transporten.