På et tidspunkt vil regeringen åbne grænsen til Tyskland, men det er endnu for tidligt at aftale.

Der er tale om mange millioner kroner, som kommuner og turistindustrien hver dag går glip af. Samtidig lider mange mennesker med familie og venner i grænselandet personlige afsavn, fordi grænsen til Tyskland er lukket.

Men den forbliver lukket den kommende tid, for selv om udbredelsen af coronavirus er under kontrol i begge lande, så kan den blusse op igen ifølge statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun er tirsdag i Folketingssalen, hvor partilederne på skift udspørger hende om det, de hver især har fokus på.

De Radikale vil vide, om regeringen ikke bør åbne grænsen på samme tid, som Tyskland vil åbne til Danmark.

- Vi står stadig med en virus, som er i risiko for at være dødbringende for mange mennesker, hvis den kommer ud af kontrol. Den der præmis, man forsøger at bygge op om, at man kan se en måned eller to i fremtiden, er ikke rigtig, siger Mette Frederiksen.

Tyske myndigheder har indikeret, at man trinvist vil begynde at åbne for indrejse fra Danmark fra 15. maj, men endnu er intet officielt.

Danmarks største nabo har oplevet en lav udbredelse af coronavirus, men Mette Frederiksen mener ikke, at det er nok til at åbne grænsen til Tyskland.

- Hvad nu hvis smittetrykket eksploderer i Tyskland og antallet af nysmittede hver dag overgår, hvad vi har set de seneste to måneder. Hvis Tyskland fremover navigerer så godt, som de har gjort, så er det en anden situation, siger statsministeren.

De Radikales leder, Morten Østergaard, undrer sig.

- Tyskland tillader danske turister at feriere i det tyske, men vi tillader ikke tyske turister at tage den anden vej, siger han i Folketingssalen.

Mette Frederiksen afviser dog at tale om en grænseåbning allerede nu.

- At være meget håndfast ud i fremtiden hvor vi reelt ikke ved, hvor vi står, det kan man simpelthen ikke. Jeg vil rigtig gerne åbne grænsen, jeg vil rigtig gerne give tryghed og sikkerhed, og jeg er rigtig glad for turisme, men det skal gøres forsvarligt, siger hun.

