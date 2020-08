Det har fået kritik, at Mette Frederiksen italesatte "indvandrerdrenges" kriminalitet forud for politiudspil.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var meget klar, da hun i sidste uge satte retningen for regeringens udspil til et politiforlig. Politiet skulle tættere på borgerne, og der skulle sættes hårdt ind over for "indvandrerdrenge", der blandt andet skaber utryghed på S-togsstationer.

Siden da har statsministeren dog både fået kritik for at oversælge, hvor stort udspillet ville være. Og for at udpege en særlig gruppe - indvandrerdrenge - som et særlig mål for udspillet.

Den kritik afviser statsministeren dog i forbindelse med et besøg hos Køge Lokalpolitistation torsdag.

- Vi ved jo godt, hvor kriminaliteten er henne i dag. Så sent som i morges kom der nye tal fra Danmarks Statistik, som bekræfter det.

- Den der aggressive adfærd, vi ser, og også hårde kriminalitet, for eksempel bundet op på banderne, det er en af de største udfordringer i Danmark i dag, hvad angår kriminalitet. Og der er mere politi en stor del af svaret, siger Mette Frederiksen.

Ritzau har bedt Danmarks Statistik om de seneste kriminalitetstal, som statsministeren henviser til. Selve indholdet i politiudspillet har også mødt kritik.

Regeringen vil blandt andet oprette 20 nærpoliti-enheder på tværs af landet. 150 lokalbetjente skal ud i nærenhederne. Dertil skal 150 operative betjente ud på andre eksisterende stationer.

Det antal er alt for lidt til at løse udfordringen, mener blandt andet DF, der ønsker 3000 flere betjente over 10 år. Det samme ønske kommer fra Politiforbundet.

Spørgsmål: Er jeres udspil nok til at løse problemerne?

- Jeg tror ikke, der er ét initiativ, der løser problemerne. Men jeg tror til gengæld, at den bevægelse, vi sætter i gang, er fuldstændig afgørende. Vi flytter betjente fra Rigspolitiet og ud til politikredsene og dermed tættere på danskerne.

- Når man så kombinerer det med at uddanne og ansætte flere i politiet, så er det en helt afgørende forudsætning for, at det kan lade sig gøre, siger Mette Frederiksen.

Hun er åben for at diskutere, om der skal ansættes endnu flere betjente.

- Vi vil meget gerne være med til at diskutere med partierne, om vi kan sikre endnu mere politi. Der er bred politisk opbakning til mere politi og et politi, der er mere synligt og tættere på borgerne. Det synes jeg er vigtigt.

Spørgsmål: I vil finansiere udspillet med 25 nye fotovogne. Er det ikke bare en pengemaskine frem for noget, der skal øge trafiksikkerheden?

- Det er vel en grundlæggende god idé, at man overholder de hastighedsbegrænsninger, der er. Og at de, der så ikke gør det, kan være med til at finansiere noget mere politi. Det synes jeg er helt uproblematisk.

