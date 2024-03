Statsministeren mødes med Zelenskyj i Ukraine fredag, efter at Danmark har givet tilsagn om langvarig støtte.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger fredag Ukraine, viser billeder fra landet.

Det sker forud for toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, som er lørdag.

Billeder viser, at Mette Frederiksen mødes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj. De to deltager i en mindeceremoni i byen Lviv.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager ved en mindeceremoni i Ukraine. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Besøget kommer, efter at regeringen torsdag præsenterede en aftale om et sikkerhedstilsagn, der sikrer, at den militære støtte til Ukraine fortsætter i en tiårig periode.

Den aftale blev præsenteret ved et pressemøde på Marienborg.

- Ord skaber ikke fred, og tid hjælper ikke Ukraine. Det er kun handling, der tæller på slagmarken, sagde Mette Frederiksen torsdag.

Her blev der også præsenteret en donationspakke til en værdi af 1,7 milliarder kroner.

Den indeholder radarer, kommunikationsudstyr og droneudstyr fra danske virksomheder. Dertil 15.000 artillerigranater, som doneres i et samarbejde med Tjekkiet.

Volodymyr Zelenskyj har takket for donationen. På det sociale medie X skrev han torsdag, at ammunition og droner er "topprioriteter" på slagmarken.

- Jeg er taknemmelig for Danmarks stærke lederskab og urokkelige støtte til Ukraine i vores kamp for vores delte værdier, principper og frihed, skrev Zelenskyj videre.

Der bliver dog næppe tale om et flere dage langt besøg i Ukraine for den danske statsminister, da statsministeren lørdag skal deltage i en fredsgudstjeneste for Ukraine i Ribe Domkirke.

