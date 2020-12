'Skyggestatsminister' og 'Danmarks mest magtfulde mand uden et folkeligt mandat.'

Kritikken af Mette Frederiksens udnævnelse af sin spindoktor til stabschef i Statsministeriet har været under hård beskydning. Især fordi den tidligere stabschef Martin Rossen havde plads i de to mest magtfulde regeringsudvalg, hvor kun topministre normalvis har sæde.

Men Mette Frederiksen har skudt kritikken ned og nedtonet stabschefens magt.

»Stabschefen vil ikke have instruktionsbeføjelser over for ansatte i andre ministerier, herunder særlige rådgivere i andre ministerier,« skrev hun i et svar til Folketinget tilbage i september 2019.

Statsminister Mette Frederiksen og særlig rådgiver Martin Justesen efter Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020.

Men der tegner sig et noget andet billede på de indre linjer i den verserende minkskandale.

Af hemmelige mails, som B.T. beskrev i weekenden, fremgår det, at Mette Frederiksens nærmeste rådgiver og nyudnævnte stabschef, Martin Justesen, styrede, hvordan fødevareminister Mogens Jensen skulle håndtere minkskandalen, da ministeriet skulle formulere en udtalelse fra Mogens Jensen.

Det afslører en mail, som Mogens Jensens særlige rådgiver, Søren Andersen, sendte til ledende folk i Fødevareministeriet.

'Justesen ønsker ikke, at vi går ind i hvert eneste tvivlsspørgsmål. Jeg mangler stadig endeligt go, men tror, vi lander på noget i denne retning:

'Det er tydeligt, at der er begået fejl i dette forløb. Derfor har jeg også nu iværksat en redegørelse, som skal afdække hele forløbet. Jeg kan kun gentage, at jeg ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel, da jeg meldte beslutningen, om at alle mink skal aflives, ud. Det beklager jeg, og så ser jeg frem til at få en dialog med Folketingets partier, når vi har en redegørelse på plads'.'

Det var altså opfattelsen i Fødevareministeriet, at Martin Justesen kunne bestemme, hvad Mogens Jensen skulle sige – selv efter departementschef Henrik Studsgaard havde godkendt den oprindelige udtalelse.

Da Mette Frederiksen både mandag og tirsdag blev spurgt ind til Martin Justesens rolle i minksagen, gentog hun den samme formulering igen og igen.

»Selvfølgelig er der kommunikation på tværs af ministerier i denne sag. Det er der i rigtig mange sager, og det vil der også være fremover,« sagde statsministeren i mandags.

Ifølge professor emeritus på Københavns Universitet, Tim Knudsen, er der ikke nødvendigvis noget juridisk problem i sagen for statsministeren og hendes stabschef.

»Man kan lave nogle juridiske krumspring, hvor man kalder kommunikationen fra Martin Justesen for et råd eller en vejledning frem for en instruks,« siger han og pointerer:

»Men reelt lægger en besked fra stabschefen altid et pres på en fagminister som her Mogens Jensen. Man må formode, at stabschefen kommunikerer på vegne af statsministeren, der altid kan fyre en fagminister, hvad øjeblik det skal være, hvis han eller hun ikke håndterer en sag, som statsministeren ønsker det.«

Journalist og politisk analytiker Michael Kristiansen.

Mette Frederiksens stabschefs magtbeføjelser blev også debatteret i Tirsdagsanalysen på TV 2 News.

»Det der kunne man ikke gøre i min tid (som særlig rådgiver, red.). Så var man røget ud på røv og albuer,« lød det fra Michael Kristiansen, tidligere særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen (V):

»Som særlig rådgiver eller stabschef har man ikke instruktionbebøjelser. Man må ikke instruere andre embedsmænd.«

Sådan var det også under Helle Thorning-Schmidts (S) tid som statsminister, fortalte hendes tidligere særlige rådgiver Noa Readington.

»I det øjeblik du ringer over til en særlig rådgiver i et andet ministerium, så har du involveret Statsministeriet i sagen. Derfor skal man tænke sig grundigt om,« sagde Noa Redington.