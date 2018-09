Socialdemokratiet og De Radikale er dybt uenige om økonomi og udlændinge. S-formand afviser nyt R-krav.

Aalborg. - Udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.

Hvis der er én sætning, som Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen ikke vil forbindes med, er det netop den.

Socialdemokratiet gik ellers selv med til at skrive den ind i SRSF-regeringens regeringsgrundlag i 2011. Det skete på De Radikales opfordring for at understrege, at den nye S-ledede regering overtog reformerne af dagpenge og efterløn.

Nu er De Radikale igen på krigsstien. Ifølge avisen Danmark kræver Morten Østergaard (R) en større økonomisk plan for at støtte en socialdemokratisk regering.

De Radikale ønsker at øge det økonomiske råderum med mere udenlandsk arbejdskraft samt senere tilbagetrækning på arbejdsmarkedet. Det skal give flere penge til unges uddannelse.

Morten Østergaard vil konkret sænke beløbsgrænsen for arbejdere fra lande uden for EU fra 417.800 kroner til 325.000 kroner. Pensionsalderen skal også op for danskere, der ikke er nedslidte, mener han.

Begge dele afviser Mette Frederiksen dog.

- Jeg vil meget gerne være med til at sikre mere albuerum i dansk økonomi. Diskussionen handler om, hvad De Radikale foreslår. Hvis de foreslår en højere pensionsalder, så siger jeg nej.

- Det har jeg gjort hele vejen igennem. Jeg vil simpelthen ikke være med til, at nedslidte danske lønmodtagere, som har arbejdet mange flere år med hårdt fysisk arbejde, end Morten Østergaard og jeg nogensinde kommer til, skal arbejde længere, for at der bliver udvidet et økonomisk råderum, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Hvis det er en ny dagpengereform, som den Morten Østergaard lavede med VK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2011, så er svaret også nej. Jeg vil ikke være med til at forringe vilkårene for helt almindelige danske lønmodtagere, siger Mette Frederiksen.

Efter valget i 2011 valgte Socialdemokratiet dog at acceptere netop dagpengereformen, så regeringen kunne dannes og Helle Thorning-Schmidt kunne blive statsminister.

Derfor var det Mette Frederiksen, der som beskæftigelsesminister stod i spidsen for at administrere halveringen af dagpengeperioden.

Spørgsmål: Morten Østergaard siger, at hvis du ikke vil støtte hans forslag, så må du finde nogle andre?

- Det kan ikke nytte noget, at vi har et enkelt parti, der mener, at de skal bestemme alt i dansk politik. Når vi når frem til valget, så har danskerne talt. Mandaterne bliver fordelt, og så må vi se, hvad der er flertal for.

- Jeg tror ikke, der er flertal for at forhøje pensionsalderen. Vi har en borgerlig regering, som ad flere omgange har forsøgt at hæve pensionsalderen. Det har vi blokeret sammen med Dansk Folkeparti, og det håber jeg også, at vi kan efter valget.

/ritzau/