Det vælter ind med underskrifter til at bevare store bededag som helligdag.

»Fingrene væk fra vores helligdag,« skriver fagbevægelsen på sin hjemmeside, hvor man har startet en underskriftindsamling for at bevare den omdiskuterede helligdag.

I skrivende stund har 51.472 personer skrevet under på initiativet.

»Jeg håber, at regeringen kravler ned fra det træ, de sidder oppe i og vil tage det her forslag af bordet,« siger Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Tusindvis af danskere udtrykker i øjeblikket deres uenighed, og det sker i kølevandet på Fagbevægelsens ønske om at få forslaget sendt til folkeafstemning.

Men det får ikke statsminister Mette Frederiksen (S) til at ryste på hånden.

For på et pressemøde i forbindelse med sin åbningstale i Folketinget tirsdag formiddag, slår statsministeren fast, at der ikke bliver en folkeafstemning.

»Skulle vi så stemme en gang om måneden, hvert halve år? Når folk er uenige i klimapolitik, folkepension eller folkeskolen?« siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt tirsdag sin åbningstale, hvor hun har redegjort for SVM-regeringens lovkatalog.

Og da der ikke er tale om et reelt borgerforslag, er Folketinget ikke forpligtet til at tage stilling til det.

Flertalsregeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har et flertal for lovforslaget alene – og har derfor ikke behov for flere partier til at få det stemt igennem.

Det er ikke kun Fagbevægelsen, der er utilfreds med regeringens forslag. For blot et par timer siden har alle folketingets partier udenom regeringen sendt en opsigtsvækkende fælles erklæring til regeringen.

Her udtrykker de en kritik af, at regeringen bruger afskaffelsen af store bededag som adgangsbillet til de kommende forhandlinger om forsvarsforliget.