25. juli er alle danskere over 16 år blevet tilbudt en vaccine mod covid-19.

Det er den seneste melding fra Sundhedsstyrelsen, som onsdag har rykket slutdatoen tre uger frem.

Det er fjerde gang på bare en måned, at myndighederne rykker skæbnedatoen for, hvor danskerne har fået en vaccine – eller i hvert fald er blevet tilbudt en.

Først var det 4. juli, så var det 27. juli, senere blev det rykket til 18. juli, før det pludselig var den 15. august. Og nu er det så den 25. juli.

Statsminister Mette Frederiksen er indkaldt til forespørgsel om vaccineproduktion, i Folketinget på Christiansborg, onsdag den 17. marts 2021.

Og hvis man spørger statsminister Mette Frederiksen, skal danskerne ikke regne med, at den seneste slutdato holder. Det vil formentlig ændre sig, fortæller hun til B.T.

»Der er alle mulige forbehold for vaccinationskalenderen, og det har myndighederne sagt fra starten af. Det er den pris, vi må betale for gennemsigtighed. Vi må affinde os med, at det formentlig vil rykke sig løbende. For alternativet er, at myndighederne slet ikke offentliggør en vaccinekalender,« siger Mette Frederiksen

Mange rejselystne danskere har af naturlige årsager vaccinekalenderen i tankerne, når de skal planlægge deres sommerferie. Men hvad skal de gøre, når planen ændrer sig konstant?

»Vi er afhængige af leverancerne, og når de ændrer sig, så ændrer datoen for, hvornår vi kan færdigvaccinere befolkningen sig også. Det må alle indfinde sig med,« siger Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer i forbindelse med at lederne fra Folketingets partier debatterer coronakrisen på årsdagen for første nedlukning, på Statens Museum for Kunst i København, torsdag den 11. marts 2021.

EU-Kommissionen arbejder lige nu på et digitalt coronapas, som i mange lande formentlig bliver et krav for at krydse grænsen for turister til sommer.

Her vil det fremgå, om man er vaccineret eller har en spritny negativ coronatest.

Grunden til, at de rejselystne danskere ikke kan få en sikker dato for deres vaccination, er, at Danmark ikke har modtaget de vacciner, som producenterne har lovet.

Samtidig blev vaccineplanen forsinket, da myndighederne i sidste uge suspenderede vaccinen fra AstraZeneca, efter der i flere tilfælde er opdaget blodpropper hos danskere, der har fået AstraZeneca-vaccinen.

Sådan bliver rækkefølgen for vaccination Efter alle borgere over 50 år samt særligt sårbare borgere har fået tilbudt en vaccine, begynder myndighederne at vaccinere alle under 50 år efter alder. Her er den foreløbige plan:

16-19 år og 45-49 år: Første stik i uge 21 og andet stik i uge 25

20-24 år og 40-44 år: Første stik i uge 23 og andet stik i uge 27

25-29 år og 35-39 år: Første stik i uge 25 og andet stik i uge 29

30-34 år: Første stik i uge 25 og andet stik i uge 29 Takker dækker ikke over, hvornår folk har fået første og andet stik, men hvornår alle i aldersgrupperne er blevet indkaldt til vaccinationen af myndighederne.

Men trods den mildest talt usikre vaccineplan er sommerens fornøjelser med festivaler, tivoliture og kolde fadøl på fortovscafeen umiddelbart ikke i fare, mener Mette Frederiksen.

»Jeg tør godt sige, at vi får et meget mere normalt Danmark til sommer,« siger Mette Frederiksen, der dog ikke vil definere, hvad 'en meget mere normal sommer' præcis dækker over for hende.

Ud over fremrykningen af slutdatoen for vaccineplanen så var den store nyhed onsdag, at Sundhedsstyrelsen fra 10. maj – hvor alle over 50 år er vaccineret – vil vaccinere efter alder.

De, der står sidst i køen, er de 30-34-årige.

Det har affødt hård kritik fra flere patientforeninger, heriblandt Diabetesforeningens direktør, Claus Richter, som ærgrer sig over, at vaccinerne nu gives efter alder frem for sårbarhed, hvis man er under 50 år.

»Det er uforståeligt for rigtig mange med diabetes, der i mere end et år har fået at vide, at de er i øget risiko ved covid-19 og derfor skal passe ekstra meget på ikke at blive smittet,« siger han og fortsætter:

»I dag får de så at vide, at den øgede risiko ikke havde betydning alligevel. Det vil gøre mange utrygge,«.