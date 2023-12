Unge, kommende studerende skal vælge rigtigt første gang, de skriver sig ind på en uddannelse, hvis de vil have SU hele vejen.

Det er ikke første gang, at nogen vil skære i SUen. I 2019 præsenterede Lars Løkke Rasmussen som Venstres formand også et forslag om at sløjfe det sjette år med SU og omlægge dele af SUen til lån. Dengang mødte forslaget stor kritik fra især Socialdemokratiet.

Alligevel blev regeringen og en række blå partier mandag aften enige om en ny SU-reform, som betyder, at det sjette SU-år fjernes, og at udvider mulighederne for SU-lån.

Det møder skarp kritik fra blandt andre Rosa Lund fra Enhedslisten.

I en video fra 2019 med Mette Frederiksen, som Rosa Lund har delt på X, er Mette Frederiksen meget bekymret for, at den daværende blå regering ville omlægge dele af SUen til et lån.

Dengang mente Mette Frederiksen, at unge fra hjem uden store børneopsparinger, forældrekøbslejligheder og uddannelsestraditioner ville afstå fra at søge ind på en uddannelse, hvis et sådan forslag blev stemt igennem.

SVM-regeringen nye SU-aftale om at sløjfe det sjette SU-år er ikke lige drastisk som forslaget fra den tidligere blå regering, men minder om det.

»Det vil ramme de unge, der kommer fra familier, hvor uddannelsesniveauet ikke er højt,« siger formand for Akademikerne Lisbeth Lintz til Avisen Danmark.

En ny rapport fra Rockwool Fonden når frem til samme resultat: Den nye aftale går ud over unge fra dårligere stillede hjem.

»Vi ved fra tidligere studier, at gruppen af unge fra hjem med lavere indkomst og uddannelse har større gavn af studiestøtte. Det har de, fordi de har større risiko for frafald. Det er derfor, man kan være særligt bekymret for, at netop disse grupper mister retten til det sjette års SU«, siger Jacob Nielsen Ahrendt, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden til Politiken.

På trods af det mener Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, at man slet ikke kan bruge Mette Frederiksens udtalelser fra 2019 i den aktuelle sammenhæng.

»Dengang var der tale om at omlægge SUen (dele af SUen, red.) til et lån. Når vi nu skærer det sjette år, kan man stadig få SU på hele uddannelsen,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Er Socialdemokratiet ikke længere bekymret for unge fra hjem med lavere indkomst og deres adgang til universitetsuddannelserne?

»Jo, vi er lige så bekymrede nu, som vi var i 2019.«

Rockwool Fondens rapport fastslår ellers, at det er den gruppe, der kommer til at mærke konsekvenserne af den nye aftale. Hvordan hænger det sammen med jeres bekymring?

»Man kan gå et år på universitetet, skifte til læreruddannelsen og stadig have SU til hele uddannelsen. Samtidig kommer vi til at investere provenuet fra aftalen i børn og unge. Blandt andet ved at sætte ind tidligt, for eksempel i børnehaven. På den måde kan man sikre social mobilitet på den lange bane.«

Kommer den her aftale til at gå ud over unge fra hjem med lavere indkomst og uddannelse?

»Nej, de kan stadig få SU på hele uddannelsen.«

Rapporten viser jo blandt andet, at den gruppe af unge oftest benytter sig af tilbuddet om et ekstra års SU. Er du bange for, at I med aftalen indskrænker deres adgang til universitetsuddannelserne?

»Nej, det er jeg ikke. Jeg kan sagtens stå på mål for, at vi fjerner det sjette år med SU. I øvrigt mener jeg også, at man bør færdiggøre sin uddannelse på normeret tid.«

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon: