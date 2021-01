Nuværende coronarestriktioner kan godt blive forlænget ud over 7. februar, oplyser statsministeren.

I sidste uge forlængede regeringen en række restriktioner under coronakrisen til og med 7. februar.

Det gjaldt blandt andet nedlukning af skoler og detailhandlen for at forhindre, at smitten kom ud af kontrol.

Tirsdag under partilederdebatten i Folketingssalen varsler statsminister Mette Frederiksen (S), at det kan blive aktuelt at lade restriktionerne løbe i længere tid.

- I sidste uge forlængede vi restriktionerne, foreløbig til og med 7. februar.

- Men situationen er så alvorlig, at vi meget vel kan se ind i, at der bliver behov for at forlænge en del af de restriktioner, vi kender, allerede i dag, for det er et kritisk sted, vi står.

- Samtidig udruller vi vaccinerne så hurtigt, vi overhovedet kan. Omkring tre procent af danskerne er nu vaccineret, det er den højeste andel i EU, og vi gør, hvad vi kan, for at få frigivet flere vacciner hurtigere, siger hun.

SFs formand, Pia Olsen Dyhr, advarer mod at genåbne det danske samfund for hurtigt.

Det sker ikke mindst med henvisning til den britiske coronamutation, som er i omløb i Danmark, og som er mere smitsom end de øvrige coronavarianter.

Derudover er en coronamutation fra Sydafrika også kommet til Danmark.

- Jeg bliver også bekymret, når jeg ser udviklingen i Irland, hvor man havde smitten nede, og så åbnede man op, fordi man fik følelsen af, at "nu kan vi godt åbne mere op, fordi tallene er små".

- Men på grund af den måde, de nye varianter spreder sig på, så er det gået meget alvorligt til. Hvordan ser statsministeren, at vi skal undgå det i Danmark, spørger SF-formanden.

Mette Frederiksen erklærer sig ikke uventet "meget enig i analysen".

Statsministeren siger, at hun er spændt på at se, hvordan den offentlige debat i Danmark kommer til at udfolde sig med tanke på, at smittetallene med coronavirus er faldende.

- Jeg kan godt forestille mig, at med den diskussion, der har været tidligere, eksempelvis i foråret, at når tallene på overfladen begynder at se gode ud, så vil der begynde at komme et pres, måske også politisk fra nogle partier, om, at nu skal Danmark åbnes op igen.

- Det vil være forkert, hvis vi ønsker at bevare epidemikontrollen, efter min bedste overbevisning

- Fordi den britiske mutation - og vi kender ikke den sydafrikanske godt nok endnu, men den kan være potentielt lige så slem, eller endnu værre - ligger og ulmer nedenunder, og vi risikerer at tabe epidemikontrollen, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/