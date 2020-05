Tidligere kulturminister Mette Bock (LA) vil uddanne sig til præst og være det den sidste del af arbejdslivet.

Tidligere kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) vil være præst. Det skriver Radio4.

Mette Bock har en kandidatuddannelse i filosofi og kan derfor relativt hurtigt komme på pastoralseminariet og søge præsteembede.

- For mig giver det rigtig god mening. Jeg har været kirkegænger hele mit liv. Jeg har beskæftiget mig med kristendom og Folkekirken hele mit liv.

- Og jeg synes, det kunne være interessant at bruge nogle år på at virke som præst. Og vi ved, at der bliver præstemangel de kommende år, siger Mette Bock til Radio4.

Mette Bock er 62 og vil kunne være sognepræst som 64-årig. Det, mener hun, er ikke for gammelt.

- Jeg spurgte faktisk biskop Henrik Wigh-Poulsen, om han synes, jeg er for gammel for så synes jeg, at han skulle sige det direkte.

- Og det sagde han, at det syntes han bestemt ikke. Og i en tid med præstemangel, der er syv års virke vel også noget, der tæller.

Mette Bock var før sin politiske karriere direktør for JydskeVestkysten og programdirektør i DR. En stilling hun dog fratrådte under en større omstrukturering. Efterfølgende har hun været en stor kritiker af DR.

I 2010 gik hun aktivt ind i Liberal Alliance, som hende bror, Anders Samuelsen startede.

Fra 2016 til 2019 var hun kultur- og kirkeminister, hvor hun arbejdede aktivt for at mindske DR og eksekverede den politik, der endte med, at Radio24syv lukkede.

I 2019 stillede hun op til Europa-Parlamentsvalget. Liberal Alliance var dog med 2,2 procent det parti, der fik færrest stemmer ved valget og Mette Bock kom ikke ind.

Da Mette Bock forlod posten som minister efter regeringsdannelsen i juni, sagde hun:

- Jeg synes, det har været et kæmpe privilegium. Nu lukker det kapitel og et nyt åbner.

Hun sagde om den forventede tilbagerulning af de besparelser på public service, hun havde stået for:

- Sådan er et demokrati. Flertallet bestemmer, og jeg overlader det trygt til en ny regering. Jeg synes jo, at det vi har lavet, er godt. Men nu må vi se.

/ritzau/