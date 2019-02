Teatersamarbejde i København skal nedlægges, og der skal skæres i tilskud til teaterbilletter, lyder forslag.

Fredericia Teater, Randers Egnsteater, Vendsyssel Teater og Aveny-T på Frederiksberg gør det så godt, at de skal have mere økonomisk støtte fra det offentlige.

Sådan lyder et forslag fra kulturminister Mette Bock (LA), der torsdag fremlægger sit udspil til forhandlinger om scenekunst.

Mette Bock betegner de fire teatre som "fyrtårne", der viser nye veje.

- For eksempel har Aveny-T på enestående vis formået at række ud til de helt unge teatergængere, forklarer Mette Bock.

- Man kunne selvfølgelig også have smurt det tyndt ud i et lige stort lag til alle teatre. Men det gør vi altså ikke, for vi har brug for de her fyrtårne.

Ministeren foreslår, at de tre jyske teatre skal have en merbevilling på ni millioner kroner årligt. Mens Aveny-T kan se frem til et fast statstilskud på tre millioner årligt ud over den støtte, teatret får i forvejen.

Pengene kommer fra det, ministeriet kalder "omprioriteringer", det vil sige besparelser andre steder på området for scenekunst.

Blandt andet foreslås det at nedlægge institutionen Det Københavnske Teatersamarbejde, der i dag profilerer og fordeler støtte til fire københavnske teatre.

Ministeriet vurderer, at man kan spare 2,6 millioner kroner ved at give støtten direkte til teatrene i stedet.

Derudover skal der blandt andet spares på støtten til teaterbilletter, både til børn og voksne.

