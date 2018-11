Mette Bock beskyldes for at bryde armslængdeprincippet efter opslag om Lars von Trier på sociale medier.

Kulturminister Mette Bock (LA) har fået en række digitale debattører til tasterne, efter at hun kommenterede søndagsavisernes interviews med den premiereaktuelle filminstruktør Lars von Trier.

Hun foreslog i et opslag på Twitter og Facebook søndag, at von Trier lavede en film, der i modsætning til mange af de tidligere "mundede ud i håb, glæde og hyldest til livet".

Det har fået mange til at kritisere hende for at ville bestemme, hvilke film der skal produceres.

En skriver følgende i en kommentar på Facebook:

- Tror man skal lade kunstnerne om at passe deres arbejde, og du om at passe dit i stedet for at tro, at du ved, hvad LvT kan og skal.

Og en anden følger op:

- Det var da lige dét, der manglede - at Danmarks kulturminister vil blande sig i manuskriptskrivning af danske film.

På Twitter kommenteres opslaget blandt andet således:

- Er det vores kulturministers rigtige Twitter-konto? Jeg kan da ikke tro, at hun ville bestille/bestemme en film.

Men Mette Bock afviser, at hensigten med opslaget var at bryde det armslængdeprincip, hun ellers hylder.

- Jeg kunne aldrig drømme om at blande mig i, hvilke film Lars von Trier skal lave.

- Jeg har kæmpestor respekt for ham og betragter ham som et filmmenneske i verdensklasse.

- Men jeg ved, at Lars Trier tidligere har lavet benspænd for blandt andre Jørgen Leth og sat dem i uvante situationer, hvor de blev udfordret.

- Derfor var det bare mit forsøg på med et glimt i øjet at stille ham et lignende benspænd, siger hun.

Mette Bock bliver med egne ord "desillusioneret", når hun ser de mange negative indlæg i kommentarsporet.

- Der foregår heldigvis andre, seriøse debatter om kulturen i Danmark ude omkring ved de arrangementer, jeg deltager i.

- Men sociale medier har en tendens til at blive brugt som en skraldespand for alt muligt andet.

- Og det er ærgerligt, for de rummer jo en god mulighed for at udvide og udvikle vores demokrati, siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun skal se Lars von Triers nyeste film, "The House That Jack Built", der har premiere på torsdag, svarer hun.

- Det er en film, man skal se, fordi det er filmkunst. Men jeg går nok ikke opløftet derfra, siger hun.

Mette Bock deltager mandag aften i et arrangement i Kolding, hvor man netop skal diskutere politikeres forhold til medier, derunder de sociale.

