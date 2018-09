Liberal Alliances hovedbestyrelse har onsdag indstillet kulturminister Mette Bock som spidskandidat til europaparlamentsvalget, der finder sted i maj 2019.

»Jeg er meget glad for, at hovedbestyrelsen har valgt at indstille mig som kandidat. Nu er det op til medlemmerne at træffe den endelige beslutning, og jeg håber, de vil give mig deres opbakning som spidskandidat,« siger hun selv i en pressemeddelelse fra partiet.

Bliver hun valgt, genopstiller hun ikke ved næste folketingsvalg, der finder sted senest i juni næste år.

Mette Bock, der er søster til partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen, har været medlem af Folketinget siden 2011 og har været kultur- og kirkeminister siden 2016, hvor Liberal Alliance indtrådte i regeringen. Senest har Mette Bock stået i spidsen for forhandlingerne om et nyt medieforlig, der blandt andet pålægger DR omfattende besparelser i de kommende fire år.

Liberal Alliance har hidtil ikke haft medlemmer af Europa-Parlamentet. Partiet fik ved det seneste valg for fem år siden 2,9 procent af stemmerne - under halvt så meget, som det krævede at få et mandat.

Ved det seneste valg var partiets nuværende politiske ordfører i Folketinget, Christina Egelund, spidskandidat for partiet.

Selv om hovedbestyrelsen indstiller Mette Bock som spidskandidat, er det dog partiets medlemmer, der har den endelige afgørelse. Det sker på et møde på Fyn 22. september, oplyser partiet.

Ved det kommende valg til Europa-Parlamentet bliver det en lille smule lettere at blive valgt, idet de danske vælgere skal vælge 14 og ikke som før 13 medlemmer. Liberal Alliance er i valgforbund med Venstre og De Konservative.