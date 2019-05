Liberal Alliance har ikke fået en plads ved Europa-Parlamentet, og det betyder et farvel til Mette Bock.

Liberal Alliances spidskandidat til Europa-Parlamentet og kultur- og kirkeminister, Mette Bock, siger farvel til dansk politik.

- Så er dansk politik et afsluttet kapitel i mit liv, skriver Mette Bock på sin Facebook-profil.

- Vælgerne synes simpelthen bare ikke, at sådan et menneske som jeg skal til Bruxelles.

Meldingen kommer, efter at Liberal Alliance ikke har fået en plads i Europa-Parlamentet.

Allerede søndag aften meddelte hun, at valgnederlaget ville betyde et farvel til politik. Mandag har hun på Facebook uddybet sine tanker om både EP-valget og det kommende folketingsvalg.

- Nu gælder det folketingsvalget! Jeg vil appellere kraftigt til, at alle tænker over, at der på Christiansborg er behov for partier og politikere, der har modet til at sige tingene, som de er - og ikke kun det populære, skriver Mette Bock.

Hvad Mette Bock skal lave fremover, kommer hun ikke nærmere ind på.

- Jeg skal nok finde fylde og indhold i mit liv uden for Christiansborg, skriver hun.

Liberal Alliance har ikke tidligere haft en plads i Europa-Parlamentet.

Ved valget i 2014 fik partiet 2,9 procent af stemmerne, mens det tal ved søndagens valg faldt til 2,2 procent af stemmerne. Dermed fik LA færrest stemmer af alle de danske partier, der stillede op.

Mette Bock blev valgt som Liberal Alliances spidskandidat i september sidste år.

Mette Bock har siddet i Folketinget for Liberal Alliance siden 2011 og har været kultur- og kirkeminister siden 2016. Tidligere har hun blandt andet været programdirektør i DR.

- Jeg er dybt taknemmelig for mine otte år som folketingsmedlem, medlem af Præsidiet og som kirkeminister og kulturminister. Som repræsentant for et fantastisk parti!

- Det har været et enormt privilegium - og nu vender jeg så tilbage til civilsamfundet som et frit menneske, skriver Mette Bock i sit Facebook-opslag.

/ritzau/